馬克宏今訪美晤川普 料談貿易、拯救伊朗核協議

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 今 (23) 日起訪問美國，會晤美國總統川普(Donald Trump)，預料雙方將討論貿易、中東局勢和伊朗核協議等議題。

香港《文匯報》綜合外媒報導，這次是馬克宏去年上任後首次訪美，他今日抵埗後，首先會與妻子特羅尼厄 (Brigitte Trogneux) 一起，私人參觀美國首任總統華盛頓的故居弗農山莊，並跟川普及夫人梅拉妮亞 (Melania Trump) 晚宴。

馬克宏明 (24) 日將在白宮與川普面對面會談，法美雙方其後將展開雙邊會談，列席美官員包括副總統彭斯、防長馬蒂斯、商務部長羅斯、白宮幕僚長凱利和國家安全顧問博爾頓等。

川普當晚會於白宮舉行他任內首次主持的國宴，款待馬克宏。馬克宏預定 25 日赴美國國會，以英語在參眾兩院聯席會議發表演說，亦會跟喬治華盛頓大學學生會面。

伊朗跟中、美、英、德、法、俄及歐盟 2015 年簽訂核協議，同意停止核計劃，換取外國放寬經濟制裁。然而美國總統川普形容這是歷來最差的協議，猛烈批評協議無法阻止伊朗研發導彈。今年 1 月「最後一次」延長豁免對伊朗的制裁後，向法、英及德國發出最後通牒，稱除非修改協議條款，否則美國將退出。

美國預定 5 月決定是否退出伊朗核協議，但法國官員透露，川普至今仍未作最後決定。伊朗外長扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 昨 (22) 日重申，若美國退出核協議，伊朗可能重新開展核計劃，而且開發速度將比以往快。

消息指出，馬克宏計劃向川普提出修訂方案，包括撰寫附加文件，要求伊朗未來不再重啟核計劃，並承諾歐洲國家會確保伊朗履行協議，期望讓川普回心轉意。馬克宏亦可能就氣候和貿易議題，提出類似的修訂方案，保全川普的面子。

馬克宏昨日接受霍士電視台專訪時表示，伊朗核協議沒有「B 計劃」，認為除非有更好方案，否則美國應留在協議。他提到美國、法國和其他盟國應在敘利亞內戰結束後，協助該國重建，否則伊朗可能趁機在敘擴大影響力。

馬克宏指美國對世界和平非常重要，他將於美國國會演說中，促請議員打擊獨裁者和「流氓國家」。他形容自己與川普關係非常特殊，兩人均打破政治常規，而且同樣追求自由與和平。

歐美近月亦出現貿易紛爭，川普要求歐盟放寬針對美國產品的進口限制，雙方關係在白宮宣佈豁免對歐盟加徵鋼鋁關稅後緩和。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 周五 (26 日) 亦會到訪美國，估計她將與馬克宏口徑一致，要求川普恪守世界貿易組織 (WTO) 規定。預計馬克宏也會跟川普討論早前聯手空襲敘利亞一事，不排除公佈對俄羅斯的新制裁。

智庫「歐洲外交關係委員會」(ECFR) 研究主任夏皮羅估計，馬克宏和川普在這次會面將展示良好關係，但兩國政策不會有重大改變。

《華盛頓郵報》分析指，國際社會視馬克宏為民主價值的捍衛者，但在法國，他被視為一個帝王式的人物和「自由派強人」，抗拒外部對他的權力制衡，顯示出他與川普有類似的管治風格。