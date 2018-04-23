京東方(000725-CN)等辟謠“制裁傳聞” 多公司澄清中興通訊事件影響

中興通訊(000063-CN)(00763-HK)事件後，近日又有一則關于“美國制裁19家中國高新技術企業”的傳言流出。對此，京東方A(000725-CN)、萊寶高科(002106-CN)于4月23日率先發布澄清公告。兩公司均表示：截至公告披露日，公司未獲悉、也未收到任何有關受到美國制裁的官方信息;目前公司各項生産經營正常。

4月16日，美國商務部宣布，將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術7年，直到2025年3月13日。中興通訊4月23日公告稱，美國商務部工業與安全局激活拒絕令後，公司已經且正在采取措施以遵守該拒絕令;公司正積極與相關方溝通以尋求解決方案。

中興通訊公告稱，2016年4月以來，公司吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。中興通訊成立了總裁直接領導的合規管理委員會;組建了覆蓋全球的資深出口管制合規專家團隊;引入多家顧問單位提供專業指導，構建和優化中興通訊出口管制合規管理架構、制度和流程;引入和實施SAP貿易合規管控工具(GTS);組織員工進行合規培訓;配合獨立合規監察官開展的各項監管工作，并對出口管制合規工作進行持續投入。

與此同時，還有多家與中興通訊有業務往來的A股公司，如中富通(300560-CN)、創意信息(300366-CN)、科創新源(300731-CN)等紛紛公告說明該事件對自身業務的影響。中富通、創意信息均表示，與中興通訊的合作業務不在受限範圍内，故不受影響。

作為中興通訊的供應商之一，中富通主要提供通信網絡維護、優化等服務業務。2016年、2017年，對中興通訊業務收入占中富通營業收入的比例分别為20.28%、12.47%。中富通表示，公司主要為中興通訊存量市場提供維護、優化等服務業務，該服務業務與本次中興通訊受影響的設備類業務無直接關系，故本次中興通訊事件對公司業務開展未造成影響。公司將一如既往為包括中興通訊在内的客戶提供最優質的信息化服務。

創意信息表示，公司與中興通訊合作的創意流量項目涉及的軟、硬件均屬自有知識産權産品，公司業務不會受到上述事件的影響，目前公司與中興通訊合作正常，創意流量項目進展順利。

此前，科創新源在17日收盤後已公告，公司作為中興通訊供應商，主要銷售通訊基站用防水密封類産品，包括特種橡膠膠粘帶及其配套用PVC絕緣膠帶、冷縮套管。2016年、2017年、2018年一季度，來自中興通訊的銷售額分别占公司總收入的24.16%、17.51%、14.17%，呈逐期下降的趨勢。公司將密切關注美國商務部對中興通訊進行處罰的後續進展情況。

來源：上海證券報

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