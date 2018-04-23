蘋果、Facebook、阿里先後加入混戰 科技巨頭為何紛紛「自主創芯」？

摘要：周四，阿里巴巴宣布正在開發自己的AI芯片，加入了開發類似AI芯片的大潮。此前，谷歌、蘋果等眾多巨頭都表示正在開發自己的AI芯片。自主芯片開發，一方面可以幫助其AI應用程序更好地運行、降低成本；另一方面，可以減少對供應商的依賴。

最近，「芯片」二字一直在挑動國人的神經。

周四，阿里巴巴宣布正在開發自己的AI芯片，加入了開發類似AI芯片的大潮。此前，Alphabet(谷歌母公司)、Facebook和蘋果等巨頭都表示正在開發自己的AI芯片。

AI芯片：你有，我有，大家都有

4月19日，阿里巴巴對外表示，達摩院正研發一款神經網絡芯片——Ali-NPU。這款芯片將運用於圖像視頻分析、機器學習等AI推理計算。按照設計，該芯片的性價比將是目前同類產品的40倍。

阿里並未透露具體研發和推出時間，但強調，此款芯片未來將會更好的實現AI智能在商業場景中的運用，提升運算效率、降低成本。

去年，里裏巴巴聘請了高通員工Liang Han作為人工智能芯片架構師。招聘信息顯示，阿里巴巴正尋求在矽谷地區擴充更多人力。

谷歌也有類似動作。2015年以來，Alphabet的內部工程師一直在使用谷歌定制的張量處理單元(TPU)來加速機器學習任務。

谷歌去年發布了第二代TPU，除了可以用來訓練AI模型，還可以處理更具挑戰性的計算工作，如英偉達那樣的圖形處理單元。2月，谷歌通過雲計算，向公眾開放使用第二代TPU。

去年，Facebook與英特爾開始合作開發一款為人工智能打造的新芯片。Facebook的AI芯片可以改善內部研究人員的操作，提高系統的效率，為數十億用戶的數據運算加速。

此外，蘋果公司已經在iPhone X的芯片中內置了一個「神經引擎」元素;微軟正在為其HoloLens混合現實耳機研發AI芯片;特斯拉也一直在為其汽車開發AI芯片......

科技巨頭紛紛「自主創芯」，押註自己的芯片研發，一方面可以幫助其人工智能應用程序更好地運行、降低成本；另一方面，可以減少它們對供應商(如英偉達)的依賴。

英偉達業務會否受影響？

科技巨頭開發自有AI芯片這一趨勢，最終可能會對傳統的采購方和供應商之間的關系帶來影響。降低對芯片供應商的依賴，對英偉達的業務或多或少都會帶來影響。

不過，從目前來看，英偉達在芯片方面的優勢依然明顯。阿里巴巴和谷歌的芯片項目仍處於相對初期階段，目前尚難以與英偉達數據中心的GPU業務相比。

事實上，谷歌和英偉達仍然是合作夥伴，英偉達的GPU在谷歌雲和TPU之間仍然可運行。阿里巴巴也依然通過雲計算提供英偉達GPU使用，且在Ali-NPU上市後，仍將繼續進行。

CNBC援引加拿大投行Canaccord Genuity的分析師Matthew Ramsay和Vinod Srinivasaraghavan的觀點稱：

隨著英偉達發布最新的GPU，增強了對英偉達的信心。數據中心的銷售規模以及內部和商業的特定應用集成電路(ASIC)產品的增加，將更成功地捍衛其定價水平。

*本文來自華爾街見聞

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