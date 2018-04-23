M型化將邁向不可逆 12年後1%富豪掌握全球2/3財富

全球貧富不均的現象已經到一個不可逆轉的臨界點。

英國下議院圖書館 (House of Commons Library) 本月報告指出，倘若目前的趨勢持續下去，2030 年之前，全球近 66% 財富將掌控在全球 1% 的富豪手中。《衛報》報導，基於財富每年增長 6％，他們將擁有價值約 305 兆美元的資產，較今日擁有的 140 兆美元財富還多出許多。

今年稍早樂施會（Oxfam）的報告也曾指出，8 名富豪的財產相當於全球 36 億貧窮人口。

與許多歐洲國家相比，美國的貧富差距實際上更大。根據世界不平等實驗室 (World Inequality Lab) 今年早些時候發布的一份獨立報告，西歐和美國之間對貧富不均的水準存有「極度」分歧，「全球中產階級正逐漸受擠壓消失中。」該研究報告為巴黎經濟學院與法國經濟學家 Thomas Piketty 合作製作，研究 70 個國家。這項研究係由前工黨內閣部長拜尼（Liam Byrne）委託進行。拜尼表示，這種趨勢「敗壞道德，引發經濟災難，並可能導致不安定、貪腐與貪窮暴增。」

另外，由《21 世紀資本論》作者 Thomas Piketty 共同執筆的一份巴黎經濟學院報告：「2018 全球貧富不均報告」指出，以 2016 年各國所得最高 10％在全國所得占比來看，中東高達 61％，印度 55％，美加 47％，中國 41％，歐洲 37％。

這是機會差距，也是財富差距，尤其是談到教育方面。美國 100 名父母收入在最底層 10% 的兒童，僅有 20 至 30 人能真的上大學，但如果父母收入在最上層 10% 的兒童，100 人中有 90 人可以上大學。然而，研究報告指出，當菁英大學為貧窮背景的學生敞開大門時，該機構的學術表現不會下降。

許多全球富豪已經將其財富移轉給他們的孩子，全球財富諮詢公司 Wealth-X 去年發佈的一項研究顯示，超高淨值富豪到 2026 年之前將移轉 3.9 兆美元給下一代，雖然該數據較 2014 年預估的數值 4.1 兆美元下降 5%，但這是因為全球超級富豪早已啟動大規模移轉財富。