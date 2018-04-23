一零四調查 新鮮人求職 早鳥薪水優、上工快

主計總處 23 日公布 3 月份失業率維持年度相對低檔，但一零四 (3130) 表示，隨畢業季來臨，大量新鮮人開始求職，6 月到 8 月失業率將逐月走高。104 人力銀行資深副總經理陳嵩榮建議新鮮人提早求職，其中，電子科技業早鳥平均月薪可達 4.3 萬，高出 5,100 元；早鳥進入 500 人以上大企業的比例可達 3 成 4；畢業後，平均 2 個月找到正職工作，上工速度加快 3 個月。一零四指出，距離畢業季還有將近 2 個月，104 人力銀行線上全職工作數 65 萬個，其中，接受應屆畢業生的工作數已達 41.4 萬個，占 6 成 4；此外，將在今年畢業或役畢的求職者，且已在今年 1～3 月曾經主動應徵正職工作的新鮮人有 3.2 萬人。求職早鳥人數約占新鮮人的 3 分之 1。



避開新鮮人當兵、畢業後考研究所、未投入職場、以及仍在第一份工作未能更新履歷等因素，一零四鎖定 2014 及 2015 年畢業或退役，且在「畢業之前」已經主動應徵的 2.7 萬名早鳥，分析其第一份正職工作的平均月薪發現，整體早鳥平均月薪 3.5 萬，高出 2,453 元，溢價幅度 7%。四大產業中，又以電子科技業早鳥月薪 4.3 萬，高出 5,153 元，溢價幅度達 14%，表現最佳；傳統製造業、一般服務業、知識密集服務業早鳥月薪介於 3.1 萬～3.6 萬之間，溢價幅度 3%～10% 之間。



而根據主計總處統計，2017 年初次尋職者平均待業 26 周（約六個月），這包含新鮮人、以及沒有工作經驗的社會人士等。而 104 人力銀行資料庫指出，在畢業前已主動應徵的 2.7 萬名早鳥，畢業後，平均 2 個月（61 天）找到第一份正職工作；比「畢業之後」才主動應徵的 4.2 萬名平均 5 個月（153 天）才找到第一份正職工作，快了 3 個月。



陳嵩榮也建議新鮮人，利用空檔鎖定有興趣的產業與職缺，事前準備客製化履歷表，並在面試時展現積極的企圖心，不但能縮短畢業後的待業時間和壓力，企業也有更充裕的時間，找到理想人才。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』