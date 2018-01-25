中國億萬富豪2018投資方向：地產、股票

胡潤研究院 24 日發布 2018《2018 至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》，在該報告中，投資方面，高凈值人群和去年一樣廣泛選擇謹慎投資：有 38% 的被訪者表示「看情況」，去年為 36%；有 33% 的被訪者更重視 「 規避風險 」 ，去年為 32%；選擇積極投資的僅占 24%，去年為 26%。根據該調查， 億萬人民幣資產高凈值人群增加地產和股票的投資意向更高，比例分別為 29% 和 22%。

中國高資產族群 2018 年的投資方向。(表格取材自胡潤百科)

未來三年，高凈值人群對海外投資和藝術品投資的意願增加明顯，銀行存款和貨幣投資將減少。41% 的女性高凈值人群表示，未來會在地產方面增加投資，而男性的比例為 38%。相較而言，男性未來對股票和私募的投資興趣更大，支持率分別達到了 24% 和 8%。

中國高資產族群未來三年要增加的投資項目跟減少的投資項目。(表格取材自胡潤百科)

在財富管理方面，針對高凈值人群的服務日趨多元：招商銀行信用卡連續 14 年蟬聯 「 最青睞的信用卡 」 冠軍；而花旗超越匯豐，榮膺 「 最青睞的外資零售銀行 」 。

高凈值人群在 2017 年對第三方理財機構依然保持關注；理財市場總體呈現活躍的態勢。宜信財富、海銀和瀚亞資本是三家最受歡迎的理財公司，支持率分別為 18%、17% 和 15%。好買緊隨其後，支持率接近 13%。其他比較熱門的機構包括諾亞、帆茂、嘉信等。

近半年來，胡潤研究院對 463 位個人資產在一千萬元以上的中國高凈值人士進行了調研，其中 64 位資產過億人民幣，男女比例為 62% 和 38%。千萬資產受訪者平均年消費占平均財富（6,190 萬人民幣）的 2.9%，億萬人民幣資產受訪者平均年消費占平均財富的 1.5%。