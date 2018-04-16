「敘利亞的今天就是北韓的明天」 川普警告金正恩意味濃

在「川金會」計畫於 5 月或 6 月舉行前夕，美英法 3 國空襲敍利亞，為地球另一端的北韓帶來了壓力。分析人士認為，北韓正在密切關注川普對敍利亞空襲，因為美國如何處理敍利亞問題，可能作為川普下一步解決北韓問題的參照。研究員說，空襲可視為向北韓領袖金正恩發出的警告。

《星島日報》報導，分析認為，金正恩關注，一旦美朝會談準備工作或無核化談判出問題，會引致甚麼後果。南韓國立外交院教授金顯旭說：「空襲當然與北韓沒有直接關係，但它展示了川普威嚇以軍事行動對付曾被標示為邪惡軸心的國家，不是虛張聲勢。」

南韓國家安全戰略研究所資深研究員趙星律甚至直言，上周六 (14 日) 的空襲可視為對北韓的警告。

美國企業研究所 (AEI) 研究員泰森在《華盛頓郵報》發文說，此次美英法攻擊敍利亞，在懲罰敍利亞獨裁者巴塞爾的同時，也在向金正恩表明，如果他繼續一意孤行研發能夠摧毀美國城市的洲際彈道導彈，敍利亞的今天就是北韓的明天。

上周，北韓對放棄核武開出了 5 個條件：1、美國撤除在南韓的核戰略設備；2、美國和南韓聯合軍演時不得出動戰略武器；3、美國保證不用常規武器和核武器侵犯北韓；4、南北韓停戰協定改成和平協定；5、美國與北韓建交。

事實上，這 5 個條件環環相扣，前 3 個條件均不符合美國亞太軍事戰略的部局和利益；只有第 4 個「南北韓停戰協定改成和平協定」因有中國支持稍具可能性。金正恩 3 月 26 日與習近平舉行峰會期間曾表示，如果南韓與美國能夠分階段，與北韓同步採取和平措施，就有可能實現朝鮮半島非核化。

當前面幾個的條件都談不攏時，第 5 個條件「美國與北韓」建交更不可能達成。

目前，「川金會」的談判地點北京據傳也列為選項之一，顯示中國在朝鮮半島局勢中扮演了重要角色，此外，北韓背後又還有俄羅斯撐腰。美國選在「川金會」前發動對敘利亞攻擊，或許對北韓有威嚇作用，同時也激化了美、中、俄的角力。

