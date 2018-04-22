中興遭美「封殺」之問：我們需要什麽樣的「中國芯」

4月16日，美國商務部宣布激活拒絕令，禁止美國企業向中興通訊銷售一切產品，時間長達7年，禁令立即生效。這一事件激起了中國社會各界的強烈反應。呼籲對等反擊者有之，討論「合規」和國際經貿規則者有之，重新審視中國制造在核心領域短板，斷言「自主研發春天來了」的聲音也摻雜其中。4月20日，中興通訊公開聲明稱，美國商務部的做法對中興通訊「極不公平」，中興通訊不能接受。

我們認為這樣的「封殺」事件值得深刻反思。一方面在利益錯綜覆雜的國際經貿關系中，合規對正在走出去的中國企業至關重要。中國企業需要尊重規則，並充分運用規則維護自己的權益。另一方面，「封殺」導致的芯片斷供清楚不過地說明，當自主供應鏈不完整、缺乏彈性的時候，一個國家產業發展的脆弱性無可避免。就此而論，這可以看作中國國家經濟安全領域的重大風險事件。

中興通訊芯片斷供事件反映的現實，部分地可以看作中國制造問題的縮影。中國制造關鍵技術、核心部件和高端裝備對外依存度高，甚至受制於人的情形，在相當範圍內存在。事實上，中國制造要補足的也不只是核心技術和裝備制造方面的短板。中國制造粗放發展的問題仍然存在，資源約束、成本提升當下是制約中國制造轉型升級的重大瓶頸。

從國際格局看，美國已經明確提出「再工業化」戰略，並且將其作為關系到國家經濟安全的首要任務；以越南為代表的一批發展中國家，也正在積極參與全球產業體系，分流中國制造能力——這種趨勢還在深化，中國制造如何在「雙向擠壓」突圍？

與此同時，移動互聯網、人工智能、大數據與傳統產業正在深度融合，這意味著深刻的碰撞，但也帶來了全新的產業機遇。能否在新技術革命中奪得一席之地，直接關系到中國制造的前景。實際上，這也正是中國制造2025希望鎖定的大國制造業未來。現實的覆雜性在於，在多變的國際政經變局和利益博弈中，中國制造2025也可能面對更多挑戰。甚至可以說，我們是在與時間賽跑。

如何贏得這樣一場賽跑？我們怎樣反思，決定了我們會採取怎樣的對策。我們注意到，一些建言者寄望於政府主導、集中力量辦大事的模式，寄望於更有力度的產業政策和補貼，他們希望這樣的「組合拳」能夠幫助中國芯片業在較短的時間內迎頭趕上，甚至與國際巨頭們一較高下。

這種急迫的心情可以理解。不過我們認為，所謂欲速則不達，沒有脫離產業發展規律而生的「奇跡」。芯片業擁有雄心勃勃的的發展規劃，現實中卻常因地方政府和資本的急功近利而扭曲。芯片企業數量在一年中增加上千，但我們與先進企業的差距卻未見縮短。這些年間，也不乏企業為補貼公然造假，資本助推估值泡沫和概念炒作的情形。或許這些現象都可以看作一種警示：我們應該為跑一場「馬拉松」做好心理和體能的準備。

我們確信，自主研發的春天會來，但這更多取決於我們自身，而不決定於外面的世界。芯片行業的脫胎換骨甚至中國制造的驚險一躍，都離不開「讓市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用」。就政策選擇而言，強化企業主體地位，激發企業活力和創造力，轉變政府職能，為企業發展創造良好環境，充分發揮企業家的作用，是中國制造在新一輪全球競爭中取得成功的關鍵。

我們比任何時候都更需要一顆中國芯，但這不意味著關上已經開放的大門，即使我們仍可能遭遇反全球化浪潮乃至某種刻意的打壓。簡單地說，在類似於芯片這樣的關鍵領域，「自主發展」並不排斥「開放合作」。自主創新不是閉門造車，產業安全也不等於完全自我供給、自我循環的產業鏈。我們需要一顆以開放創新和工匠精神打造的中國芯，它不是一哄而上的形象工程，也絕非浮誇的資本吹起的泡沫。這是一顆功能強大不會老化的中國芯，它將在開放競爭的環境中持續叠代與升級。

責任編輯：孟敏江

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