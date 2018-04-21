熱門股—VHQ-KY後市展望俏 周漲幅近2成股價創新高

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 受惠第 1 季獲利表現可望創歷年同期新高，預期今年表現將一季比一季好，且未來 5 年盼營收成長能再翻 5 倍，推升近期股價走勢凌厲，本周股價大漲約 18.7%，周五 (20 日) 終場以 219 元作收，改寫歷史新高價，並續站穩所有短天期均線之上。

VHQ 為新加坡媒體公司，主要經營電視廣告、電影後製與特效業務，營運據點集中於亞洲，但客戶則是遍佈全球，其中，電影後製業務的主要客戶為中國、其次為新加坡，目前電影業務營收比重約 3 成。

VHQ 董事長劉國華表示，第 1 季獲利表現可望創歷年同期新高，預期今年表現將一季比一季好，第 2 季完成收購中國北京木星時代公司 7 成股權後，將開始貢獻營收獲利，至於跨足的電視劇業務與增加後製業務量等效益，將於下半年起逐步顯現。

展望後市，受惠中國影像產業蓬勃發展，VHQ 目前在手訂單能見度拉長至 2019 年上半年，VHQ 表示，目前承接電影訂單已達 15 部，網劇訂單也大幅成長至 4 部，整體訂單量與平均製作費用可望同步提升，挹注整體營收與獲利表現。

VHQ 去年受惠電影特效後製業務成長，加上處分電影分潤收益提高等因素，全年每股稅後純益 10.05 元，營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股純益等數字，皆寫新猷。

VHQ 近來受惠本業業務成長加上處分電影收益，3 月營收與第 1 季營收均創高，昨 (20) 日應主管機關要求公布自結數，3 月每股稅後純益 1.93 元，2 月與 3 月每股賺 2.4 元。