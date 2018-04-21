台積電財報引發的慘案：蘋果兩日重挫7%

摘要：蘋果收跌 4.1%，是 2 月初以來表現最慘澹的一天。該股過去兩日市值蒸發 600 億美元。此前晶片供應商台積電預計第二季營收將受制於「行動業務需求走弱」，引發投行大幅下調蘋果業績預期。

蘋果公司股價已連續兩日下跌，累計跌近 7%，市值大舉蒸發 600 億美元。「罪魁禍首」並非他們自己，而是晶片供應商發布的一份財報。

截至周五收盤，蘋果股價當日跌 4.1%，至 165.72 美元。這是自 2 月初以來蘋果公司意外公布手機業務銷售下滑之後，公司股價表現最慘澹的一天。

相比之下，同為科技巨頭的 Facebook、Amazon、Netflix、Alphabet 等股價紛紛上漲。

一切都緣起於核心組件晶片供應商台積電發布的財報。這家台灣科技巨頭將第一季營收及凈利潤下滑歸結於「一款非常高端的智慧型手機」需求不佳，並預計第二季營收將受到「行動業務需求走弱」的衝擊。

大西洋證券分析師 James Cordwell 對路透表示，台積電下調收入目標可能預示着 iPhone 需求遜於預期。一些不具名人士直截了當地表示，這個警告完全是關於蘋果。

蘋果在台積電的損益表中占據關鍵地位。彭博社估計，去年第第四季，蘋果占據台灣市場半導體收入的 20％以上。

蘋果公司是台積電最大的客戶。摩根大通分析師 Gokul Hariharan 估計，台積電來自蘋果的收入在今年第第二季將環比驟降 50%。

台積電財報公布後，摩根士丹利大幅下調蘋果業績預期，將蘋果第二財季 iPhone 銷量預期調低至 3400 萬部，相當於年增率下滑 17%，並警告華爾街平均預期的 4300 萬部太過樂觀；還將營收預期調低至 460 億美元，低於華爾街平均預期的 610 億美元。

為此， 摩根士丹利將蘋果目標價從 203 美元下調至 200 美元，不過仍維持「買入」評級。

瑞穗（Mizuho）周四稱，蘋果公司已經將 iPhone X 訂單量大砍，最多達 30%，主要因該產品短期需求不溫不火。「調研繼續顯示 iPhone X 需求疲軟」。

作為蘋果關鍵市場之一的中國地區去年出現了 2009 年首次智慧型手機銷售下滑。去年第第四季，全球智慧型手機銷量出現了 2004 年以來的首次下降。

美國銀行美林分析師 Wamsi Mohan 表示，蘋果公司將在未來幾年內從「iPhone 周期的繁榮泡沫」轉向服務業，如 App Store、iCloud、蘋果音樂、iBooes 和 Apple Pay，這些產品能夠提供「重要的增長空間」。

蘋果將於當地時間 5 月 1 日公布今年第二財季業績。

蘋果魔力消失了？

華爾街見聞在《讀要聞 | 台積電向產業鏈開槍！蘋果需求這次真的不行了嗎？》中稱，考慮到因為 iPhone X 過高價格積累的換機需求，以及在 3 月份開啟的新機系列降價措施，也許第二季將會是一個比較好的重新審視蘋果公司新產品策略和產業鏈機會的時刻。

摩根士丹利認為，蘋果 iPhone 疲軟是台積電下調展望的主要原因：「智慧型手機晶片疲軟是主因，除了 iPhone X 晶片訂單減少外，關鍵客戶聯發科和蘋果最新 7 納米晶片推遲到 7 月發布也有影響。」

『新聞來源／華爾街見聞』