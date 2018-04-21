美股盤後─蘋果下跌4.1% 壓低科技股 拖累道瓊重跌202點

蘋果股價下跌 4.1%，壓垮了科技股，拖累美國股市週五大幅收低，道瓊盤中一度大跌近 290 點。利率上升亦為股市利空。道瓊，Nasdaq 與 S&P 500 均跌破 50 日移動平均線，一項重要的技術性指標。

分析師說，股市目前仍易於受到技術面的影響，在跌破 50 日移動平均線後，跌幅擴大。



道瓊工業平均指數收低 201.95 點或 0.82% 至 24462.94。

Nasdaq 指數收低 91.93 點或 1.27% 至 7146.13。

S&P 500 指數收低 22.99 點或 0.85% 至 2670.14。

費城半導體指數收低 15.05 點或 1.17% 至 1270.83。

蘋果股價下跌 4.1%，為跌幅最大的道瓊成份股。摩根士丹利說，6 月結束的一季，蘋果的 iPhone 銷售令人失望。本週至週五前，蘋果股價已下跌逾 1%。

根據 FactSet 研究機構統計，已有約 16% 的 S&P 500 企業公布了財報，其中 81.5% 獲利高於預期。下週將是本財報季最忙碌的一週，逾三分之一的 S&P 500 企業將公布季報，包括英特爾與微軟。

分析師說，財報是否足以推升股市走高，仍有待觀察。目前為止，已公布財報的科技公司並不多，但獲利優於預期，已獲得讚賞。IBM 情況仍不佳，該公司公布獲利與營收均優於預期，但因未來展望令人失望，其股價下跌。

華爾街亦注意利率走勢，美國 10 年期債券殖利率週五進一步走高，上升至 2.96%，創 2014 年以來高點。2 年期債券殖利率亦上升至十年高點。殖利率上升，增添了股市壓力。