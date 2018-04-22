亞洲網購族最在意這服務 85%訂單皆免運寄送

根據跨國快遞業者美商優比速 (UPS) 最新調查，亞洲網購族只有 57% 對線上購物體驗感到滿意，與其他調查地區相比，比例最低，而比起其他地區更在意的服務是免運費，統計有 85% 的訂單皆是透過免運方式寄送，顯然提供免運費服務，可吸引更多的消費者並為零售商帶來競爭優勢。

UPS 發現，亞洲地區網購消費者對線上購物體驗滿意度進步緩慢，過去 3 年僅從 46% 上升 11 個百分點至 57%，其中，免運費是消費者最注重的服務，有高達 3 分之 2 的消費者認為免運是網購結帳時最重要的環節；同時，亞洲的網購族也相當在意到貨時間，平均不可超過 11 天。

另一方面，配送到店服務漸漸成為趨勢，去年僅 37% 的消費者使用此服務，但今年已有 59% 的消費者考慮未來選擇配送到店，UPS 指出，這為讓零售商提高獲利的機會，主要是因消費者一旦轉移至線下，有 60% 的網購族會在實體店面進行額外消費，甚至在中國比例更高，達 74%。

而隨著跨境電商蓬勃發展，亞洲有 55% 的網購族透過國際零售商購物，又以香港的國際採購比例最高，比例達 82%，接著是中國的 64%。

UPS 認為，台灣電商產業正不斷成長，隨著消費者開始尋求國外的零售商從事跨境消費，國內電商和零售業者可積極透過此管道開創新的商機。