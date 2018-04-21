〈分析〉中國醫美醫生缺口大 韓國或是一面鏡子

中國醫美市場的發展速度遠遠高於醫美人才的增長速度，人才的供不應求促使行業薪資水漲船高。

據統計，中國醫美行業整體市場規模有望在 2020 年突破 3000 億元 (人民幣，下同)，年均複合增長率高達 40%，預計 2030 年將突破兆元。對比其他國家，中國佔據全球醫美市場 10% 的市佔率，僅次於美國和巴西。

與行業蓬勃發展形成鮮明對比的是，中國醫美醫生缺口巨大。如 2014 年資料顯示，中國美容註冊醫師 2800 人，每百萬人中 (15-64 歲) 註冊醫美醫師為 2.8 人，而韓國、巴西、美國、日本為該水準的 20、14、11、10 倍。數十年前，韓國人口是 4700 餘萬時，整形外科醫生的數量就達到 1300 餘人，平均 3.6 萬人就有 1 名整形外科醫生。

截至 2016 年年底，這一狀況仍未轉變，當時，中國共有 5600 多個正規醫美機構，但僅有 3000-4000 名持證醫生，平均 1 個正規的醫療美容機構，配備不到 1 個有資質醫生。

而公立醫院和私立機構的差別更加劇了醫美人才的匱乏。中國的整形醫療機構分為公立醫院整形科、民營醫院和私人診所三類。民營機構儘管佔據了超過 85% 的市佔率，而在醫生資源配比方面卻不佔優勢。公立醫院擁有技術人員優勢，但發力點卻在基礎性醫療，如病理型整形、燒傷型整形，而市場需求較大的美容整形，公立醫院涉及較少。

民營醫美機構則以美容整形為主，但真正以美容整形為專業的醫生少之又少。以致經常出現半年也招聘不到 1 名合格醫生的現象。人才的供不應求促使行業薪資水漲船高。

《21 世紀經濟報導》引述業內人士透露，醫療美容是市場化定價，主刀醫生月收入 10 萬司空見慣，年收入上千萬的整形醫生都存在，遠遠高於其他行業醫生。甚至諮詢師月入 5-10 萬的也很多。

高薪資促使各類相關專業醫生兼職或者轉型做醫美醫生，最常見的是大外科、骨科、皮膚科、眼科，甚至肛腸科、麻醉科也來摻一腳。

專業醫生的匱乏，產生了很多變相的解決辦法。例如：民營醫美機構讓諮詢師充當「諮詢醫生」，直接對接顧客，真正負責操刀的主刀醫生，才是有證照的醫生。

這還算是正規的操作手法，業內人士透露，有些醫生只在短期培訓班接受幾個月的培訓，結業後拿到一個並未經過國家認可的證書，就持證上崗，因此造成大量見諸媒體的醫療美容糾紛。

目前，中國主流的醫生培養體系為「5＋3＋X」模式，即正規醫學院臨床相關專業畢業之後 (本科 5 年)，考取醫師執照，隨後進行 3 年的住院醫師規範化培訓 (即在符合標準的醫院進行系統地專業技能訓練，俗稱「輪轉」)，結業考核合格後，才能在固定的科室成為 1 名專業的醫生。

而成為名有資質的醫美醫師，至少需要 8 年以上的系統學習和實踐。與此同時，可從事醫療美容外科相關工作的醫生專業僅有 4 個，即美容外科、美容中醫、美容皮膚科、美容牙科。

對比醫美大國韓國，從專業選擇到職業認證、執業就業，醫生培養體系都較為多元化，除高等教育外，高職美容專業的學生，在畢業時所修總學分要求在 80 個學分以上，即可從事醫美醫生行業。

如一般基礎課程的學分占總學分的 20-30%，美容專業課程占 70-80%，其中理論課時與實訓課時以接近 1：1 的比例設置。並且其人才培養由政府、企業、學院三者合力打造。根據韓國整體經濟、區域經濟以及社會發展的需要，同時依據美容行業所需人力資源的方向和數量，制定具體的人才培養目標和計畫。助力醫美成為其支柱型的產業。

相比之下，中國一些高職院校醫美教育，曾在美容剛剛成為熱門專業時一哄而上，以至後來因缺乏市場競爭力，而無法長期發展；同時，中國對醫生培養的學術要求也逐漸加碼，不利於此類職業教育的開展。

據了解，中國整形外科需要學習的內容包括，手外科、顯微外科、燒傷外科以及整形美容外科，其中整形外科是市場上需求最多的細分行業。錄取率也極低。

業內人土表示，整形美容手術相對於大型治療手術來說，對醫生來說具備一定的操作重複性，工作強度大且枯燥。但醫生在民營醫美機構兼職，收入是吸引醫生轉入的最大籌碼。

高薪無疑已成為醫美行業的標籤，但對醫生也必然存在特殊要求，對醫美醫生來說，尤其是民營醫療機構，恰如其分的行銷、個人口碑、案例的形象塑造等，都是對醫生最基本的要求。

技術層面上，醫美醫生也不同於傳統醫生。醫美行業涉及範圍很廣，一個成熟的醫美醫生至少需要 10 年以上的外科基礎，才能從容應對各類血管神經等複雜情況。成為 1 名出色的整形醫生，需要的是綜合性知識和解剖的立體感，持續、綜合的學習能力是醫美醫生的基本要求。每年醫美行業繁忙的各類論壇、會議，一定程度上反映了該行業國內外交流學習的需求。

此外，醫美醫生還需要更多的「藝術細胞」。對於整形醫生來說，藝術細胞和審美觀的要求都與對傳統醫生大為不同。「藝術無價」一定程度上造就了優秀整形醫生的高薪，畢竟整形給顧客帶來的收益是無法用金錢衡量的，對婚姻、生活品質各個方面都會產生實質的影響。