網購電商平台喜迎二大檔期 Q2業績可望創同期新高

2018 年春季電腦展月底將登場，而各大網購業者已提前開跑搶周邊商機，創業家兄弟 (8477-TW) 集結旗下生活市集、3C 市集首度開出遊戲專區搶攻電競市場，富邦媒 (8454-TW) 則是將今年的線上春電展品項數較去年再增加約 2-3 成，堪稱歷年規模最大；在電腦展和母親節檔期聯手發威下，法人高度看好電商第 2 季業績可望再創同期新高紀錄。

儘管電商業者的最大檔與實體百貨業者均落在第 4 季，不過，在行動購物的蓬勃發展下，富邦媒和創業家第 1 季合併營收創單季新高，隨著第 2 季又有購物大檔陸續登場，法人樂觀看待，營收續創同期新高可高度期待。

第 2 季起除母親節檔期外，春季電腦展的買氣也相當熱絡，創業家指出，今年此次開出遊戲專區搶攻電競市場，鎖定筆電、桌上電腦、液晶螢幕、喇叭和週邊為主力商品線，同時看準 VR 趨勢，強打平價 VR 眼鏡。

創業家進一步指出，觀察近期平價筆電銷量佳，其中以 ASUS 四核心平板筆電最熱銷，月增超過 1.6 倍；3C 市集内平價平板更是占整體銷量 70%，價格帶在 3000 至萬元內，以 5000 元以下款式獨占鰲頭，同時帶動觸控筆需求增。

富邦媒指出，春季電腦展是上半年最大的 3C 消費盛事，近期 3C、消費電子、生活家電和運動健身等趨勢商品買氣明顯轉強，因此，今年線上展期規劃品項數增加 20-30%，規模再創歷年最大，樂觀看待銷售表現。

為因應上半年的 3C 需求，此次展期 momo 購物網首波先以家電商品為主打，其次是 3C 商品，富邦媒強調，正積極打造 momo 成為 3C 科技及生活家電的首選平台。

事實上，網路家庭 (8044-TW) 目前是 3C 家電類的銷售額最高的平台，為因應 momo 進逼，網家強調差異化，除了舉辦開跑品牌年度盛事，PChome24h 購物也成功與小米合作，成為全台首家唯一取得原廠授權的直營網購平台。

網家回應，後續將持續以品牌開發、提供娛樂消費新模式、儲值購物服務三大面向全面投入優化手機端用戶體驗和使用者介面，維持競爭優勢。

富邦媒股價日 K 線圖。