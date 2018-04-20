老牌巨頭GE終於闖過了「鬼門關」：季度獲利超預期 盤前大漲5%

4 月 20 日周五盤前，美國老牌工業巨頭通用電氣（GE）公布第一季財報，由於航空、醫保、可再生能源和交通運輸業務增長強勁，業績遠超華爾街預期。消息過後，通用電氣股價盤前一度上漲 5% 至 14.69 美元。

具體來看，截至 3 月 31 日，GE 持續經營業務 EPS 從去年同期的 1 美分漲至 4 美分，營收上漲 7% 至 286.6 億美元，超過預期的 274.5 億美元。調整後每股收益 16 美分，較去年同期的 14 美分有所上漲，超過市場預期的 12 美分。

GE CEO John Flannery 在財報中表示，

在執行 2018 年計劃的道路上，第第一季是我們向前邁出的一步，我們也看到了取得進展的跡象。工業利潤、自由現金流和利潤率都在逐年提高。我們把工業結構成本降低了 8.05 億美元，並有望在 2018 年實現 20 億美元的成本削減目標。

分項來看，航空部門收入增長 7%，醫保部門增長 9%，十分強勁。

由於市場低迷，燃氣渦輪需求下滑，GE 電力部門訂單總額下跌 29% 至 56 億美元，營收下跌 9% 至 72 億美元，業務利潤大跌 38% 至 2.73 億美元。GE 表示，電力行業仍充滿挑戰，且比我們的預測更加疲軟。

油氣部門也表現不佳，調整後利潤大跌 30%，僅為 1.81 億美元。

此外，GE 還確認了 2018 年的目標。GE 預計，2018 年調整後收益達到美股 1 美元至 1.07 美元，調整後的產業自由現金流達到 60 億美元至 70 億美元之間。

自 1892 年至今，GE 已經走過了 126 個年頭。但近幾個月來，這位「百歲老人」卻頻遭困境，直至今日才有所好轉。

今年迄今，GE 股價已經下跌 20%，領跌道指。而在過去的一年中，由於不斷傳來負面消息，GE 股價幾乎腰斬。

今年 1 月，GE 公布第四季財報，巨虧 98.26 億美元，營收年增率下降 5%，遠低於華爾街預期。同天，GE 還宣布該公司正在接受美國證監會（SEC）調查。這也是 2009 年以來，GE 再次遭到 SEC 調查。

《華爾街日報》稱，此次調查讓部分分析師和投資者認為 GE 的財務存在「黑箱操作」。此次調查也讓一些分析人士擔憂 GE 在工業部門的利潤和現金流差距過大的問題。

在此之前的第第三季，GE 凈利潤年增率下跌 9.5%，至 18 億美元。該公司當時預計，2018 年盈利低於華爾街預期，因此要將股息減半，並進行大規模業務重組。股價盤中跌超 8%。

同時，GE 還慘遭華爾街大佬拋棄。在持倉近十年後，股神巴菲特在去年選擇清倉 GE，伯克希爾 · 哈撒韋公司第二季共拋售 1060 萬股 GE 股票，截止去年 6 月 30 日市值約合 3.15 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』