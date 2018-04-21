美股盤中─蘋果帶動科技股下跌 道瓊重挫逾240點

蘋果股價下跌，帶動科技股走低，美國股市週五中場飽受壓力，道瓊一度大跌逾 240 點。利率上升亦為股市利空。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 185.08 點或 0.75% 至 24479.81。

Nasdaq 指數下跌 80.65 點或 1.10% 至 7157.40。

S&P 500 指數下跌 20.54 點或 0.76% 至 2672.59。

分析師說，股市目前仍易於受到技術面的影響，在跌破 50 日移動平均線後，跌幅擴大。

蘋果股價下跌逾 3%，為跌幅最大的道瓊成份股。摩根士丹利說，6 月結束的一季，蘋果的 iPhone 銷售令人失望。本週至週五前，蘋果股價已下跌逾 1%。

根據 FactSet 研究機構統計，已有約 16% 的 S&P 500 企業公布了財報，其中 81.5% 獲利高於預期。下週將是本財報季最忙碌的一週，逾三分之一的 S&P 500 企業將公布季報，包括英特爾與微軟。

分析師說，財報是否足以推升股市走高，仍有待觀察。目前為止，已公布財報的科技公司並不多，但獲利優於預期，已獲得讚賞。IBM 情況仍不佳，該公司公布獲利與營收均優於預期，但因未來展望令人失望，其股價下跌。

華爾街亦注意利率走勢，美國 10 年期債券殖利率週五進一步走高，穾破 2.94%，創 2 月 22 日以來高點。2 年期債券殖利率亦上升至十年高點。殖利率上升，增添了股市壓力。