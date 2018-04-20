世紀金花(00162-HK)附屬擬最多發行2億元可交換債券

世紀金花(00162-HK)公告稱，2018年4月20日，非全資附屬公司世紀金花股份有限公司擬發行可交換債券。預期于2019年3月18日前完成向上海證券交易所登記建議發行可交換債券。可交換債券的發行規模估計為本金額最多約人民币200,000,000元，年期最長叁年，利率將由公司與承銷商于可交換債券發行日期釐定及落實的固定利率，可交換債券可由債券持有人于行使期内選擇交換發行人現時持有的A股(即金花企業(集團)股份有限公司(600080-CN))。發行可交換債券的所得款項將用于為集團現有債務再融資及用作一般營運資金。

初步行使價將于可交換債券發行日期釐定，且無論如何不得低于緊接可交換債券發行日期前一個交易日A股收市價的90%及緊接可交換債券發行日期前二十個交易日A股平均收市價的90%，最低行使價為每股A股人民币10元。如緊接行使可交換債券前行使價預定為低于每股A股人民币10元，則發行人可能行使酌情權不進行發行可交換債券，或決定繼續按行使價每股A股人民币10元發行可交換債券。

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