關貿台中育成中心揭牌 看好區塊鏈商機 打造創新服務

關貿 (6183) 於今日舉行台中新辦公室及育成中心喬遷及揭牌儀式， 關貿董事長許建隆表示，今年以「固本增源」為營運方向，除鞏固既有通關網路、電子商務服務、保險、地政、觀光、食品安全等服務外，同時也積極發展創新計畫，包含通關貿易大平台、資安聯防、保險雲端、食藥安全平台、電子發票整合平台等，期望能突破公司營收紀錄，再創公司營收佳績。關貿於 2007 年 1 月即在台中成立辦公室，至今已邁入第 11 個年頭。服務範圍從通關、物流延伸至流通、供應鏈、台塑電子市集、電子發票及台中地政等服務，近年更逐步發展自貿港、保稅倉庫、物流中心、保稅工廠等資訊服務平台與客戶端產品，並協助海關實現關港貿單一窗口服務。



關貿指出，近年隨著業務量漸增，今年特別自購擴增辦公環境，此外，更成立中部育成中心，積極培育及留任優秀人才，將中部設定為企業重要的人才及技術基地；近期也開始著手投入區塊鏈技術新應用，積極推動「區塊鏈 +」概念，未來將以中部育成中心為基地，逐步實現區塊鏈應用於全球貿易、食品安全、保險、電子支付等相關領域，並與相關夥伴協同合作，共同打造創新服務生態系。



綜觀去年，關貿提到，掌握通關貿易新商機，開發兩岸通關大平台、海外倉，及和多家公民營產險業者結合，開發車險網路要保服務、UBI 車載保險批單服務等，帶動全年度營收正成長，今年起更全面加薪 3%，正職人員薪水起薪調整為 3 萬元起。







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