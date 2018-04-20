開發金四大引擎確立 法人估今年獲利約126億元 每股盈餘0.84元

開發金 (2883) 自 2012 年由直接投資銀行角色轉型，一路併購證券、銀行、壽險，降低直投業務波動性，提升資金運用效益、固定收益比重，把中壽 (2823) 納入金控旗下，法人推估，今年全年獲利為 126 億元，每股稅後盈餘 0.84 元，股東權益報酬率(ROE)6.78%。2012 年之前，直投業務為開發金獲利主要來源，直投業務占獲利來源高達 4 分之 3，為了提升資金運用效益，其降低本身直投業務比重，把過往直接業務轉型外籌基金，收取管理費；另外，增加證券、銀行以及壽險固定收益等事業體，先是收購凱基證並與大華證合併。



2014 年又以每股現金 13.4 元搭配 0.2 股普通股，百分百購併下萬泰銀，後來更名凱基銀，目標就是擺脫直接業務「靠天吃飯」宿命，當時設定目標為銀行經常性收入要占淨收益比重 50%。



去年 9 月完成中壽約 8.8 億股、25.33% 股權收購案，加計凱基證持股，合計持有中壽 35% 股權，凱基證一次性認列中壽評價利益，獲利大幅成長，去年開發金稅後盈餘 116.9 億元，每股盈餘 0.78 元，各事業體獲利分布為：中華開發資本約占 22%、凱基銀約占 21%、凱基證約占 53%、中壽約占 3%。



今年銀行端積極擴大企業聯貸、房貸，以及中小型企金業務，並強化產品跨售、財富管理業務，以提升淨手續費收入，法人推估，凱基銀今年稅後盈餘 33.8 億元，證券業務因台股成交量增溫，經紀業收入持續成長，直接業務會受到外在金融環境變化的影響，係為不確定最高一塊業務，今年是把中壽納入金控一員完整年度，獲利貢獻較去年提高，法人推估，開發金今年獲利為 126 億元，每股稅後盈餘 0.84 元。



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