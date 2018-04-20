宏達電HTC Desrie 12今在台上市 5/1起於中華電等5家電信業者開賣

宏達電今 (20) 日宣布，HTC Desire 系列全新成員 HTC HTC Desire 12 今起率先在台上市；HTC Desire 12 提供黑色、紫色及金色三種顏色供消費者選擇，單機建議售價為 5,990 元；全台 HTC 專賣店、HTC 網路商店於 4 月 20 日開放預購；5 月 1 日起於中華電信 (2414)、台灣大哥大(3045)、遠傳電信(4904)、亞太電信(3682) 與台灣之星門市全面開賣。宏達電今日股價逆勢收紅。宏達電表示，HTC Desire 12 以簡潔流利的水漾表面，搭配 5.5 吋 18:9 大螢幕，同時搭載了具備「相位偵側自動對焦 PDAF」功能的 1,300 萬像素主相機；此外，搭配 6 吋大螢幕的 HTC Desire 12 + 也會在台推出，上市時程將於日後公布。5.5 吋的 HTC Desire 12 與 6 吋的 HTC Desire 12+，都是大尺寸 18:9 全螢幕。



而 HTC U 系列上備受好評的智慧數位助理－HTC Sense Companion 也首次預載於 HTC Desire 系列上。







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