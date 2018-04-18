〈開發金法說〉去年獲利創11年新高 今年維持高股利政策

開發金 (2883-TW) 今 (18) 日舉行法說會，去 (2017) 年稅後純益 116.9 億元，年成長 97.5%，為近 11 年來新高，每股稅後純益 (EPS)0.8 元；今年第 1 季自結稅後純益 31.9 億元，年增 77.8%，EPS 約 0.22 元。開發金資深副總王立人表示，今年仍會維持高股利政策。

法人估算，若以去年 EPS 0.8 元，盈餘分配率 7 成計算，今年每股可望配發 0.56 元現金股利，若以今天收盤價 10.45 元計算，殖利率約 5.3%。

開發金近年來都維持高股利政策，平均現金股息發放率約 70%，其中 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年現金股利分別為每股 0.4 元、0.6 元、0.5 元及 0.5 元，現金股息殖利率均逾 4%。開發金指出，因帳上現金部位充足，高股利配發率是未來持續進行的政策。

開發金去年獲利表現亮眼，王立人表示，由於凱基證券因認列中壽一次性投資利益 38.3 億元挹注，為獲利貢獻最高的子公司。展望未來，中壽將與凱基銀行、凱基證券及中華開發資本進行全方位的跨售合作。

開發金總經理王銘陽表示，中壽是目前開發金資本運用效益最高的子公司，去年完成公開收購後，持有中壽 35% 股權，總資產躍升至 2.5 兆元，希望 2020 年底前，能將中壽納為 100% 的子公司。

此外，王銘陽指出，未來營運目標希望開發金旗下子公司包括開發資本、凱基銀行及中壽的股東權益報酬率 (ROE) 都能拉升至 12% 以上，金控 ROE 也將升高至 10% 以上，且希望股價能有合理反應，股利要持續合理成長。