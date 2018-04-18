〈開發金法說〉聚焦6大策略 目標2020年100%合併中壽

開發金 (2883-TW) 今 (18) 日舉行法說會，開發金總經理王銘陽表示，今 (2018) 年首要目標為提升各子公司 ROE(股東權益報酬率)，重點要妥善應用集團資源，創造穩定營運業務項目，降低市場波動對開發金獲利的影響，而未來開發金將聚焦 6 大策略方向，盼 2020 年底前將中壽納為 100% 的子公司。

展望今年，王銘陽提出 6 大策略方向，包括第一資本重分配，擴大槓桿倍數，提升資本運用效益。開發金長期以來財務槓桿低於其他同業，去年開發金將開發工銀改制為開發金資本公司，未來開發資本公司會專注資產管理業務，持續透過募集外籌基金，降低自有資本投資的比重，提高穩定管理費收入，並適度提高財務槓桿比率，同時持續處分非核心資產，目標 2020 年把 470 億元投資餘額降低至 300 億元。

王銘陽說，中壽是目前開發金資本運用效益最高的子公司，去年完成公開收購後，持有中壽 35% 股權，總資產躍升至 2.5 兆元，希望 2020 年底前，能將中壽納為 100% 的子公司。

目前開發金從原先低槓桿資金投資業務，轉移至凱基銀行和中壽，加速資產成長並提高槓桿倍數，使資產產生更高報酬，提升股東報酬率。

第二改變企業文化，以獲取穩定收益的營運模式為主；第三整合集團資源、強化客群經營及產品跨售綜效，會逐漸檢視相關績效，並要求子公司總經理和負責的業務單位主管，年度 KPI 中跨售要占到一定的比率。

第四強化資產管理品牌，提升基金管理規模，其中目標 2020 年凱基投信資產管理規模 (AUM) 成長十倍；第五風險控管及資產活化；第六積極推動公司治理及永續發展。

王銘陽表示，上述為未來三年開發金營運目標，希望營運成果能反映在開發金的股價上。