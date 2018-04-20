歐股盤前─市場關注企業財報、經濟數據 指數期貨漲跌互見

市場持續關注企業財報、經濟數據表現，週五 (20 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.02%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨持平。

受智慧型手機需求疲軟、加密貨幣不確定性高等因素影響，台積電 (2330-TW) 下修全年營收成長，對半導體股造成衝擊。

台積電下修財測，引發智慧型手機熱潮退燒疑慮，導致蘋果在內等科技股重挫，週四美股收跌；道瓊工業指數跌 0.34%，標普 500 指數跌 0.57%，那斯達克指數跌 0.78%。

根據 CNBC 報導，週五亞股走跌，MSCI 亞太指數 (日本除外) 一度下跌近 1%。

在此同時，國際油價受惠於美國原油庫存下滑、石油輸出國組織 (OPEC) 有意延長減產協議等利多消息，連續 3 天走揚，價格來到近 3 年高點。

歐洲產業消息方面，通訊大廠愛立信 (Ericsson)、英國家用品商 Reckitt Benckiser，都將於倫敦時間週五上午公布最新營收。

經濟數據方面，倫敦時間週五下午 3 點，將公布 4 月歐元區消費者信心數據。