新單動能延續 事欣科本季營運展望正向 再創新高可期

IPC 廠事欣科 (4916) 受惠國防、博弈專案出貨，3 月業績創高，因出貨動能持續，加上旗下恩德 (1528) 展望正向，法人看好其本季業績將續創新高。此外，事欣科今年將配發 1 元現金股利，其中，0.9 元為資本公積發放，僅 0.1 元為盈餘發放，前者屬於免稅範圍，頗受投資大戶青睞。據了解，該公司之所以採取高額的資本公積發放股息，主要是因為去年匯率因素導致該公司增提逾 7 千萬元的特別盈餘公積所致。



事欣科主攻 IPC ODM 市場，並透過國際併購快速擴張，今年成果顯現，旗下專攻航太與國防等高端市場的美商 Cal Quality(現改名 PARPRO TECHNOLOGY INC，PTI)，今年拿下美國防五年期大單，3 月開始大量出貨，配合博弈新專案的貢獻也加溫，帶動營收創高。



該公司首季合併營收突破 20 億元，達 20.74 億元，較上季增加 12.5%，年增 2.11 倍，創下歷史新高紀錄，除了國防與博弈專案之外，旗下工具機廠恩德超乎預期的表現也有貢獻。



在新專案持續發酵以及恩德訂單暢旺之下，法人看好事欣科第二季業績有續創新高的機會，今年該公司可望是整體 IPC 業者之中展望相對樂觀者。法人認為，其美國設廠的佈局在如今川普政府的保守主義下逐漸發酵，而集團中恩德與總格身處的工具機產業今年景氣大好都是關鍵，預期首季獲利有機會挑戰去年以來單季新高，後續營運展望也偏多發展。



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