UBS董事長：全球經濟最遲在三年內會面臨衰退風險

全球經濟正處於金融危機以來的最好時期之一，已開發國家和新興國家都在成長，而通貨膨脹依然疲軟，貨幣狀況基本保持寬鬆。但瑞銀 (UBS) 董事長 Axel Weber 認為，這種良好的經濟環境可能會在未來 2 到 3 年內結束。

Weber 在本周國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (WD) 的春季會議上表示，「我們正處於長期復甦的末期，最遲從現在開始的兩三年後，就會出現一些風險。經濟衰退的風險正在增加。」

IMF 本周將 2018 年全球成長的預測保持在 3.9%，如果它成真，將是 2011 年以來成長最快。但該機構警告，全球債務水平創下新高，各國政府應該開始減少債務，並構思緩解機制以「因應將來難免會遇到的挑戰」。

Weber 說，金融機構也應該面對這種風險，他認為與上一次金融危機之前相比，銀行已經做好了準備。

和業內很多人一樣，對於美中之間持續的貿易爭端，Weber 認為不會出現全面性的貿易戰。

但他補充說，現在是重新評估北京在世界貿易組織 (WTO) 中的角色的時候了，尤其是考慮到中國有朝一日會成為世界上最大的經濟體。Weber 補充，全球企業應該都能更自由地在中國開展業務。

UBS 是第一家獲准在中國開展投資業務的外資銀行 （圖: AFP）

中國已經出現一些開放的跡象：瑞銀在去年成為第一家獲得執照的外資銀行，獲准在中國成立全資資產管理部門，為中國國內機構和高淨值投資人提供服務。

「當我們在中國拓展業務時，我們以 (合資企業) 的形式進行，但我們應該能夠獨資經營，或者與中國合資企業持股超過 50% 以上甚至 100%。」他解釋說。

「這就是全球企業都應該能在中國做生意的方式。」他補充說。