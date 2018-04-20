美國財政部：考慮動用緊急權力法遏制中國在美科技領域投資

繼 3 月底傳出美國可能動用《國際緊急經濟權力法》遏制中國收購敏感技術後，這個傳聞似乎愈來愈可能成真。彭博 4 月 19 日報導，美國財政部國際事務辦力室助理部長塔伯特 (Heath Tarbert) 表示，財政部正在考慮動用一項緊急法律，以遏制中國在美國敏感技術領域的投資。限制投資將是美國總統川普針對中國的最新行動，以懲罰其被美國視為侵犯財慧財權的行為。在美國政府上個月宣布中國智慧財產權問題的調查結果後，川普要求美國財長努欽考慮對中國公司實施投資限制。



塔伯特 (Heath Tarbert) 週四 (19 日) 出席華府的一項活動中提到，美國財政部目前正在推動國會立法，擴大其審查赴美外國投資的權力。



在 3 月底時，知情人士表示，美國財政部官員正在制定計畫，中國企業將被禁止投資的技術領域，包括半導體和 5G 無線通信。分析指出，這項新的限制措施一旦成真，可能導致中國未來對美國投資的放緩，並進一步傷害美國公司籌集資金和降低估值的能力。



這項投資限制，將是川普在中美貿易糾紛中所採取的最新舉措。今年 2 月，英國《金融時報》報導，川普政府一直在考慮援引常用於實施制裁的《國際緊急狀態經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)，此一法案於冷戰時期的 1977 年制定，主要是為讓總統有權對美國的敵人施以經濟制裁。也就是說，可輕而易舉地利用該法限制與幾乎任何國家的貿易。



美國對 5G 等敏感技術的高度關注，最近體現於反對博通收購高通案。在介入博通收購高通交易時，美國財政部明確提到，華為在開發 5G 方面是有威脅的競爭對手，博通收購高通的結果是中國可能發起強有力競爭，中國企業主宰 5G「將對美國國家安全造成相當負面的後果。」



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