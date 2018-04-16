591新建案Q1點閱再寫新紀錄 台中北屯區再成焦點

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計 2018 年第 1 季總點閱數，以 1898 萬再刷新歷史紀錄，季增 22%，年增 1.8 倍，同時，看來在首購讓利暖風續吹下，區域冠軍是台中北屯區，而桃園、中壢區緊追在後，顯示低總價市場當道。

根據 591 新建案統計，今年第 1 季點閱數又創新高，逼近 2000 萬次大關，與去年同期相比大增 1.8 倍，新建案網站指出，可見建商讓利風吹動購屋人，化被動為主動，看屋潮出爐，另外，今年第 1 季適逢 329 傳統檔期，首購及換屋型大坪數產品都有指標大案進場，全台推案量近 4500 億元，證明建商信心回籠，今年開春就積極佈局推案，連帶拉抬點閱數成長。

由新建案網站的今年第 1 季點閱數，入榜前 10 大點擊熱區冠軍為台中北屯區，該區從去年開始熱度始終不減，刊登建案數超過 110 筆，有賴於首購指標案拉抬聲勢，預售新案「總太 2020」年初開始潛銷，3 月中正式取得建照進場，因打出每坪 15.5-17.5 萬元，已算是北屯區探底新低價，開賣至今已銷 4 成，另，「洲際 W」同樣在 3 月正式公開，採均一價銷售，目前高樓層也近完銷，去化狀況亮眼。

亞軍則是桃園中壢區，同樣也有百筆建案刊登，去年不管是推案量大的青埔特區或舊市區都以去化餘屋為主，新推案力道不足，今年開春建商累積推案能量爆發，上市建商興富發建設 (2542-TW) 在青埔推出「站前 A+」開價 31-33 萬元；另一熱區內壢地區則靠系列建案撐場，包括寶佳機構系列的首購型建案「合康新天王」、「和耀家 2」，在地建商春田建設也推出換屋產品「幸福大院 - 內壢之心」，產品類型齊全。

第 3 名桃園區，區域內的中路重劃區，寶佳機構在該區積極推案，建案量體大，市區雖小環境較為複雜，但機能完善，開價也維持 2 字頭，對於首購剛性需求吸引力大，寶佳機構的「森鄰の物語」打出 2 房 598 萬元廣告戶，刺激買氣，「名軒夢享家」開價 20 萬元，低於區域新案開價，現打出定簽 18 萬元起，周來人 30-40 組。