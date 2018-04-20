為何大宗商品大漲？為何這僅是商品牛市的開端？

貿易戰的威脅加上全球成長跡象，這些為一項長期不活躍的資產項目投資者創造了無數機會：大宗商品。

事實上，地緣政治動盪和市場波動給股市帶來下行壓力，對商品市場來說恰好是好事，因為商品市場在經濟狀況放緩和普遍貿易不振的情形下已經蟄伏多年。

一項熱門的商品指數甫登上 2 年半高點，投資者認為這個趨勢仍在持續。

倫敦交易技術供應商 Fidessa 的商品專家 Mike Wilkins 表示，「當你用全球角度長期來看，它已經為自己的超級循環做準備。撇開一些誇大的說法，商品成長且最終持續上漲還有一個好理由，尤其是基礎金屬。」

經歷二月初下跌過後，該族群已經大幅上漲。PowerShares DB 商品指數追踪交易所交易基金自此以來上漲約 9％，在過去 12 個月中上漲約 16％。 CRB 商品指數同樣上漲，並處於 2014 年底以來最高峰。

CRB 原物料商品指數 圖片來源：TradingView

商品榮景為交易員和投資者帶來了更大的收益，也讓消費者物價上升，促使通膨預計加速。

新債券天王岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 就預期今年商品可能超越股市，迄今他的預期還是正確的。

對於目前的走勢有多種解釋，有些認為這是因短期爆發的重要消息推動，有些人則認為這跡象指向經濟基本面更長期的走勢。另一個因素是中美貿易戰威脅，這幾乎肯定會限制全球流量且推升價值。

舉例而言，在美國制裁俄羅斯企業 Rusal 之後，鋁價就竄升了，因為該企業鋁金屬的出口量是全球第二大。

同一時間，在全球同步成長的情形大致不變的背景下，近來銅礦價格也出現轉機，同時穀物和其他農產品市場也因為產量下降、農夫為未來更多需求升級工具等而穩定上漲。

Northstar Commodity 首席分析師 Mark Schultz 表示，「過去 3 年半裡，價格一直相較壓抑，是一個低迷的市場，主要因為全球幾乎各地產量接近創紀錄，現在情況逆轉了，你會看到一切恢復了。」

當然，談到商品，市場最重視的還是能源，而油價看起來還是令人淚流不止。

儘管週四大部分其他商品價格持平，但原油價格再次大漲，且今年迄今漲幅接近 15%，這是因為汽油需求創紀錄，為全球擴張添了柴火。

Again Capital 創始合夥人 John Kilduff 表示，「過去限制價格上升的一些額外供應來源或者供應過剩的情況現在都出了問題，沙國又真的再次拼命推升價格。」

商品領域中另一焦點是黃金。

黃金今年走高，在週四下跌之前漲幅達 2.5%，這被視為通膨指標的氣象球。利率調升通常會給黃金交易帶來麻煩，但這次不會。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 表示，「通常通脹與黃金走勢相反，但當通膨上升的速度快於利率時，會導致公債實際殖利率下降或轉為負值，黃金就會蓬勃發展。 這是黃金保值的一個關鍵例子。」

最後，還有影響商品的交易模式。

技術分析師觀察獨立於基本面的資產價格變化，以找出可能存在的線索。

美銀美林技術分析師 Paul Ciana 表示，許多圖表都顯示價格會進一步上漲。

「迄今能源和金屬帶領的漲勢、黃金和白銀的漲勢，時間都還算年輕，而石油和銅礦還有上升的空間。」但他認為，更廣泛的上漲將取決於農業品的表現，觀察廣泛指數「推測商品市場示意正處於長期牛市的邊緣。」

他進一步指出，Fed 升息時，商品普遍表現良好。

Fed 今年已經升息一次，市場預期今年還會升息 2-3 次，Ciana 指出，在 2010 年至 2011 年間的少數幾個時段中，有一次是商品上漲但利率沒有調升。