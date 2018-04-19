〈華為P20登台〉今年台灣將推逾10款手機 通路布局擴展到實體

華為首家體驗店落腳 3C 通路重兵集結的台北三創，預計在 4 月 21 日正式開幕，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今 (19) 日指出，今年首度在台灣布建實體通路，在新旗艦機 P20、P20 Pro 開賣前還將有新竹、台中、高雄 3 家體驗店開幕，他強調，在拓點上鎖定購物中心及百貨公司為主，目的是打造高端品牌形象；華為今年也預計在台推出 10 款以上新機。

雍海表示，目前的通路策略跟去年的方向不同，本來去年是說要開設專賣店，但是經過評估後認為，專賣店的模式其實不利高端品牌的定位，因此改朝體驗店的方向拓點，主要是想給消費者最好的體驗。

他指出，華為在台灣目前還有基礎工作都還都還未做到位，必須聚焦能力的提升及通路布建，努力服務台灣消費者，因此在銷售目標上並未訂出特定的數字，今年要做的是建立消費者對品牌的認知度，以這個方向進行通路的布局，百貨公司在建立高端品牌形象上比街邊店及掛招店好，更符合華為的定位。

雍海說，三創首家體驗店將在周末正式開幕，定位為提供全品項商品及豐富的周邊商品，手機、平板、筆電、穿戴等都包含在內，另外，高雄夢時代、新竹巨城及台中大遠百體驗店也將在新旗艦 P20、P20 Pro 在台上市前開始營運，預計今年底前將開設 6 家以體驗店，初步規劃在高雄及台中各有兩家，另外，新北市也將開設。