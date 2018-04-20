華南銀與Fed簽署合意書 紐約分行未遭罰款且無涉及洗錢

華南金 (2880-TW) 今 (20) 日發布重訊宣布，旗下華南銀行在紐約時間 4 月 19 日與美國聯邦儲備理事會 (Fed) 簽署合意書，雙方合意應針對紐約分行的防制洗錢制度提出改善計畫並落實執行。華南銀強調，本合意書並無罰款且無涉及洗錢之情事。

華南銀表示，FED 在合意書中指出，華南銀行已採取措施來降低其銀行秘密保護法和防制洗錢的風險，並持續執行改善對紐約分行相關營運活動的督導及其法令遵循計畫，本合意書並無罰款且無涉及洗錢之情事。

華南銀紐約分行去 (2017) 年 6 月 30 日接受美國聯邦儲備銀行 (FRB) 及紐約州金融服務署 (DFS) 聯合金融檢查，檢查結果顯示華南銀紐約分行在防制洗錢制度的管理與遵循顯有不足，須提升改善。

華南銀在去年 8 月底接獲 FRB 與 DFS 的聯合金融檢查報告後，總行立即成立專案小組，委聘第三方專業顧問協助紐約分行進行改善工作，並依規畫時程陸續完成改善。

華南銀指出，改善期間董事長吳當傑每季親赴紐約拜會美國監理機關，說明改善規畫及執行情形，宣示落實法令遵循與防制洗錢工作的決心，並獲美國監理機關的肯定。

面對海外金融機構監理日趨嚴格的趨勢，華南銀強調，已將法令遵循作為公司治理核心要務，建立從上而下的防制洗錢及法令遵循架構，並強化總行對海外分行的督導。

華南銀行日前也在紐約時間 4 月 19 日與 FED 簽署合意書，將持續積極投入強化防制洗錢及法令遵循工作。