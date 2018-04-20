盤前財經大事搶先讀2018年4月20日

今日操盤前瞻

經濟部公布 3 月外銷訂單

日本 3 月 CPI

IMF 2018 年春季會議

股東會：正峰新、燦坤

法說會：亞德客 - KY、喬山、美時、新日興、湧德、生華科

〈台積電法說〉Q2 展望低預期 下修全年成長 ADR 大跌逾 5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (19) 日釋出第 2 季營運展望，估營收季減 7-8%，季減幅較市場預期多，毛利率、營益率也較第 1 季減少，台積電也下修全年展望，估營收成長 1 成，低於年初法說時董事長張忠謀所預期的 10-15%，利空打擊在美掛牌 ADR 股價表現，盤中大跌逾 5%，同時也拖累費半指數下挫，台積電 ADR 若收盤前仍弱勢，恐打擊台股指數明日走勢。閱讀全文...

群聯今年營收可望再創高 將再賺超過 2 個股本

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 昨 (19) 日指出，今年營收可望再寫歷史新高，法人看好全年每股純益仍可賺超過 2 個股本。閱讀全文...

〈華為 P20 登台〉今年台灣將推逾 10 款手機 通路布局擴展到實體

華為首家體驗店落腳 3C 通路重兵集結的台北三創，預計在 4 月 21 日正式開幕，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海昨 (19) 日指出，今年首度在台灣布建實體通路，在新旗艦機 P20、P20 Pro 開賣前還將有新竹、台中、高雄 3 家體驗店開幕，他強調，在拓點上鎖定購物中心及百貨公司為主，目的是打造高端品牌形象；華為今年也預計在台推出 10 款以上新機。閱讀全文...

〈Q2 投資看這裡〉星展看好科技與金融股 短期留意 2 風險

星展銀行昨 (19) 日舉行今 (2018) 年第 2 季投資展望記者會，星展銀 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，今年第 1 季市場大幅波動，展望第 2 季，建議留意聯準會升息步調、美中貿易戰等風險。布局上，看好全球科技類股以及資產品質較佳的金融股。閱讀全文...

川普說 如果會議沒有結果 他會當著金正恩的面 退席離去

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統說，如果北韓成功關閉其核武計畫，前途將會光明。但他誓言，如果他覺得會議沒有結果，將會退出與北韓領導人金正恩計畫的會議。閱讀全文...



