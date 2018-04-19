【港股解碼】雲鋒金融李婷：系統性風險和金融科技無直接關係

2018年4月19日，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民、國泰君安國際董事會主席閻峰、富途證券CEO鄔必偉、雲鋒金融CEO李婷、華盛資本證券CEO張霆出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇，並就“創新與風險”主題展開圓桌討論。

金融科技的快速發展既帶來了新的機遇，也帶來了對金融穩定的挑戰，風險問題成為投資者最為關注的問題。李婷認為，金融行業做得好的機構都是風控做到位的。從互聯網思維角度來說，如何教育投資者真正控制風險，是要將提供的資訊、方式進行降維，這是互聯網金融應該突破的方向。而目前投資行業還沒有真正進入生活場景，這也是未來發展的路徑。

對於“金融科技的進步帶來新的金融模式，是否引發系統性風險？”的問題，李婷指，系統性風險和金融科技並沒有直接關係，因為金融本質沒有發生根本改變，但隨著科技發展，互聯網網路安全是給原有金融系統造成更大的風險敞口的。

此外，李婷表示，面對市場上眾多金融產品，財富管理應該是一個巨大的增長點，應有一個快速成長的理財市場能夠説明零售客戶挑選產品，這是一個趨勢。

面對現下衍生金融產品亂象，李婷稱，現下監管趨嚴正是為了解決資產證券化後的再證券化，不讓其成為賭博工具。現下宣導的“金融降杠杆”中杠杆就是一層一層包裝出來的。

作者：朱亦丹

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)