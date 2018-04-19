政商翹楚共聚第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒獎典禮

第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒獎禮已於2018年4月19日，在金鐘萬豪酒店圓滿舉行。作為香港一年一度的資本市場盛事，今年的港股100強活動有數百名政商界翹楚出席。除港股100強獲獎上市公司頒獎典禮之外，今年大會再次以論壇形式舉辦了第二屆香港上市公司發展高峰論壇。

出席是次活動的主禮嘉賓有中聯辦經濟部副部長金萍女士；香港特別行政區財經事務及庫務局局長劉怡翔先生；友邦保險（國際）有限公司區域執行總監、香港專業及資深行政人員協會創會會長、全國政協經濟委員會副主任容永祺先生；香港特別行政區立法會議員張華峰先生；建銀國際（控股）有限公司董事長兼總裁、中國並購公會輪值主席、香港中國金融協會永遠名譽主席胡章宏博士；財華社集團主席、山東省政協委員勞玉儀女士；中銀國際控股有限公司副董事長、香港中華總商會永遠榮譽會長林廣兆先生；香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問、前香港特別行政區財經事務及庫務局局長陳家強教授；亞洲木薯資源控股有限公司董事會主席、全國政協委員朱銘泉先生；國泰君安國際控股有限公司董事會主席兼行政總裁、全國政協委員、香港中資證券業協會永遠名譽會長閻峰博士；浦發銀行香港分行行長、香港中國金融協會副主席張麗女士；英皇證券集團有限公司行政總裁、證券商協會主席楊玳詩女士；香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授；前海管理局香港事務首席聯絡官、全國人大代表洪為民博士；恒生管理學院校長何順文教授；海富國際金融控股集團有限公司董事局主席陳健文先生；香港理工大學會計及金融學院主任鄭振興教授。

部分主禮嘉賓出席了港股100強研究中心成立儀式，該中心將為香港資本市場的發展作出努力，促進香港資本市場的健康發展。本次論壇主題為「洞悉世界經濟，引領創新發展」，邀請了眾多業界大咖出席論壇，共同探討在世界經濟格局風雲變化之時，資本市場的挑戰與變革、創新與風險。論壇亦受到了香港中國並購公會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港上市公司商會、香港中資基金業協會、證券商協會、香港投資者關係協會、香港X科技創業平臺等多個香港知名金融團體的鼎力支持。

香港特別行政區財經事務及庫務局劉怡翔局長在禮活動上表示：內地放開同股不同權，這些公司在上市地點方面又多了一個選擇。不過國內要求在海外註冊已經上市的企業，如果希望回流中國境內發行作為CDR上市，就必須要達到2000億元人民幣的市值，這是針對大型紅籌企業，相比之下，香港的門檻較低，可以讓更多不同類別的企業在香港上市或發行CDR。根據內地建議的CDR制度，如果在海外註冊但未上市的企業尋求在內地以CDR上市，需要在國際市場新發行普通股上市，所以香港可以爭取成為這些新經濟企業在海外上市的平臺

主辦機構之一財華社集團主席、山東省政協委員勞玉儀宣佈「港股 100 強研究中心」正式成立以配合國家發展戰略。

活動上勞玉儀女士詳細介紹中心成立的背後原因，其中要義就是配合國家發展的戰略，將本港一批具有實力、優質的上市公司介紹到內地以及一帶一路沿線國家，並配合這些地區發展基建、航運、農業以及其他範疇的業務，令「一帶一路」國策能更有效發揮,並與有份參與相關業務的上市企業,達至雙贏局面。大家可以深度發掘不同企業具備的條件，做一些並購工作。她相信百強榜單的公司有規劃性的擴展業務，一為國家,二為自己的發展。因此正準備開辦的百強研究中心,目的就是配合他們的工作。「港股 100 強研究中心」將秉承「共商、共建、共用」這一「一帶一路」建設核心要義，砥礪奮進,堅持不懈，為國家未來發展方向出謀獻策。

建銀國際(控股)有限公司董事長兼總裁、中國並購公會輪值主席、香港中國金融協會永遠名譽主席胡章宏博士致辭時指，感謝財華社牽頭舉行本次活動，為香港的資本市場做梳理、回顧和展望。作為全球相當規模和量級以及地位的大的市場，香港確實需要一些這樣的機構和平臺對香港市場當中的很多的方方面面的公司各項指標進行梳理、排序、比較。

本次活動的舉辦得到了香港理工大學學術方面的鼎力支持，香港理工大學商學院副院長陸海天教授致辭，對本次百強評選作出權威的分析和講解，他表示，本屆港股百強參選指標與去年保持一致，在資料來源方面參考並核對了包括財華社在內的多家權威財經資料供應商原始資料。在有多個指標綜合排名的評選標準上，創新地採用了新的加權方法，將各項指標依據市場整體情況得到的標準化評分之後，再將各項指標的標準化分數相加之後排序，得到最終排名。相較於往年的演算法，本屆榜單的新演算法使得各項指標的權重分配更加精准，減少了在加權平均過程中的誤差。

香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松表示，從推動經濟轉型出發，規則改變只是一個起步，未來長遠來看是要形成一個互相合作的生態系統。而新經濟公司之所以成為一個關注點，則是因為目前從全球範圍內來看，技術進步對經濟的貢獻處於百年來的低點，因此大家都把帶動經濟增長的希望放在了新經濟的增長動力上。

隨後，多位香港金融界嘉賓為大家帶來了兩場精彩紛呈的圓桌論壇。論壇一《挑戰與變革》，由中信銀行（國際）有限公司首席經濟師兼研究部總經理廖群博士主持，香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問、前香港特別行政區財經事務部及庫務局局長陳家強教授，中央財經大學金融學院教授、中國改革開放論壇資深研究員、國家創新與發展戰略研究會常務理事王元龍博士，建銀國際證券公司首席經濟學家、董事總經理、宏觀研究主管崔曆博士，中銀香港首席經濟學家卾志寰博士，廣發證券高級經濟學家趙洪岩博士參與了此次圓桌論壇的話題探討。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民、國泰君安國際董事會主席閻峰、富途證券CEO鄔必偉、雲鋒金融CEO李婷、華盛資本證券CEO張霆出席，並就《創新與風險》展開的第二輪圓桌討論。



活動最後，「港股100強」「綜合實力榜」主榜及子榜獲獎企業高管、代表一一上臺領獎。希望可以鼓勵及鞭策上市公司管理層，在企業管理上精益求精，提升股東價值。

「港股100強」一直以打造最權威最具公信力的香港上市公司排行榜為目標，以專業、客觀、公正、準確為理念，透過公正的評選團隊、資深的顧問力量、專業的深度分析以及公平、公正、具公信力的評選機制評選出優秀的港股上市公司，為投資者樹立投資新指標。

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