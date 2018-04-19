〈IHS研討會〉LCD面板也做得到 研調下修可撓式AMOLED手機滲透率

IHS Markit 今 (19) 日舉辦 2018 台灣顯示產業研討會，研究總監謝勤益分析今年可撓式 AMOLED 手機面板趨勢指出，已下修 OLED 手機面板滲透率到 3 成以下，除了蘋果重新檢視採用 OLED 及 LCD 的新 iPhone 手機占比外，中國僅兩家手機品牌採用，包括華為、OPPO、Vivo、小米今年新機繼續採用 LTPS 面板，因此下修原本的滲透率。

謝勤益表示，只要不去彎、不去折，LCD 也可以做得到可撓式 AMOLED 的功能，除了 LTPS 之外，甚至包括很舊的 a-Si 目前也都可以做異形切割 (瀏海)、全螢幕、C-Cut 等，LCD 面板都可以做得到，考量到價格問題，讓中國手機品牌採用 AMOLED 的態度保守。

他表示，以全球前 20 大手機廠生產計畫來看，對採用可撓式 AMOLED 面板的態度相當保守，除了三星、蘋果，中國大陸只有兩家手機品牌採用，至於主要智慧手機品牌，包括華為、OPPO、Vivo 和小米，今年新機仍傾向採用 LTPS 面板，並未換成 AMOLED 面板。

蘋果也重新審視今年新 iPhone 採用的面板占比，另外，三星 Galaxy S9 則是繼續使用可撓式 AMOLED 面板，在各手機廠意願未轉強下，下修今年手機採用可撓式 AMOLED 面板的滲透率，由原先預估的 40% 下修到不到 30%，謝勤益同時預期，下半年可撓式 AMOLED 面板價格將大幅修正。

謝勤益強調，可撓式 AMOLED 手機面板推廣要看價格，因為在對比、顏色、厚度上，AMOLED 還是比 LCD 強，只是外觀上原本比 LCD 強的被取代而已。

謝勤益表示，OLED 占手機面板滲透率下修，手機品牌在發現可撓式 AMOLED 面板成本那麼高的情形下，轉而續用 LTPS，在手機面板上，LTPS 目前是非常的緊，但是價格還是在跌，預估今年整體 LTPS 在手機的占比上可達 3 成多。