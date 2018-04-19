元大寶華：美聯準會褐皮書釋「中性偏鷹派」訊息

聯準會甫公布即將為兩周後 FOMC 會議與會官員參考經濟所用的褐皮書，元大寶華綜合經濟研究院今 (19) 日對此說明，據這份褐皮書內容來看，可說是一份「中性偏鷹派」的褐皮書，預料今年美國聯準會升息次數將提高到 4 次，不過，由於貿易戰仍有不確定性，加上目前美國薪資上漲速度還沒有加快，因此，聯準會還沒有到需要調整為一年升息次數不超過 4 次的緩升息態度。

元大寶華解讀，目前美國經濟依然以「有節制地 (modest)」到「溫和 (moderate)」的速度擴張這段用字與前次相當，顯示聯準會認為經濟擴張的速度穩定。

不過與上次不同的是，這次褐皮書額外新增一段文字表示，受訪者對經濟前景看法「正面 (positive)」，但卻提及製造業、農業和運輸業等許多業別對於即將或者準備推動的關稅感到擔憂。

從這新增的兩段文字可判斷，若沒有貿易戰的疑慮，其實受訪者對經濟前景的看法更為樂觀。

元大寶華認為，這份報告從屬性來看，是一份中性偏鷹派的褐皮書，偏鷹派的理由在於聯準會對經濟、勞動市場看法樂觀，且認為薪資持續上漲，並提到物價也似乎有自發性的成長動能，這些訊息都指向聯準會更確定要收緊貨幣政策，因此，今年美國聯準會升息次數將提高到 4 次。

不過，畢竟貿易戰的不確定性，加上現在薪資上漲速度還沒有加快，導致聯準會還沒有到需要調整成一年升息次數不超過 4 次的緩升息態度。