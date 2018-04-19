【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，能源股及工業股上升，但必需消費股及金融股下跌。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 24,748 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,709 點；納斯達克指數上升 0.2% 至 7,295 點。

油價週三大漲，因有消息指沙特希望油價能上升至 80-100 美元，加上 EIA 公布的美國上週汽油及餾分油庫存減幅超預期，原油也符合市場預期下降，紐約 5 月期油大升 2.9% 至每桶 68.47 美元。金價上升，紐約 6 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,353.5 美元。

香港和內地股市週三上升。中國發改委宣布汽車業將分類型實行五年過渡期開放，今年將率先取消專用車、能源汽車外資股比限制，並於五年後取消汽車業所有股比限制，汽車製造股受壓，廣汽集團（2238.HK）大跌 10.7%；博彩股漲幅較大。個股方面，瀋陽公用（747.HK） 控股股東轉讓 28.6% 股權（內資股），股價飆升 65.0%。恒生指數上升 0.7% 至 30,284 點， 國企指數上升 0.7% 至 11,986 點，香港股市成交金額增加 0.3% 至 1,176 億港元。上證綜合指數上升 0.8% 至 3,091 點，滬深兩市成交金額增加 9.2% 至人民幣 5,003 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 鞍鋼（347.HK）公布 2018 年第一季業績，營業總收入為人民幣 215 億元，同比增長 11.1%，而受惠於毛利率改善但被所得稅費用大幅上升所部分抵消，股東應佔溢利按年大增 48.7% 至人民幣 15.9 億元。

◇ 六福集團（590.HK）公布 2018 財年第四季度（截止 3 月 31 日）公司整體同店銷售按年增長 16%，較第三季之同比增長 1% 大幅改善；其中中國內地市場同比下跌 2%（第三季同比下跌 4%），香港及澳門同比增長 18%，(第三季同比增長 1%）。

◇ 香港寬頻（1310.HK）公布，於 4 月 16 日發現一未知方入侵公司一個存有已停用資料庫的伺服器，該資料庫包含公司截至 2012 年約 38 萬條固定及 IDD 服務客戶及服務申請人記錄，約佔客戶記錄的 11%。公司已採取即時措施以防止日後任何類似攻擊。公司相信此為一宗獨立事件，且不會對業務及營運造成任何重大影響。

◇ 華南城（1668.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）合約銷售、簽訂建築面積及平均售價分別為 120 億港元、132 萬平方米及每平方米 9,123 港元，同比分別增長 39.3%、21.7% 及 14.4%。其中第四財季合約銷售增速為 92.7%，優於首三財季。

◇ 中廣核電力（1816.HK）公布 2018 年第一季運營管理之核電機組總上網電量約 3.4 萬吉瓦時，同比增長 15.5%（2017 年：19.2%），其中附屬公司上網電量增速為 11.8%（2017 年：18.4%）。

◇ 卡賓服飾（2030.HK）公布 2018 年第一季度實體店鋪及網上銷售平台零售金額（按零售價值計算）同比增長 15.4%（2017 年全年收益同比下跌 6.2%）。

◇ 彭順國際（6163.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年上半年（截止 4 月 30 日）業績將轉盈為虧，因澳洲巴士銷售佣金開支增加及收益大幅降低。

◇ 宇華教育（6169.HK）宣布以人民幣 1.1 億元收購開封市祥符區博望高中 70% 股權，因公司於開封市設有小學及中學但並無高中，收購可產生協同效益。該高中現有超過 4,000 名學生，收購代價相當於約 12.8 倍 2017 年市盈率，預期將於 2018 年 9 月起合併該學校之業績。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)