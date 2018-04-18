鈺齊首季獲利年減逾6成 EPS 0.68元 Q2營收可望攀升

製鞋廠鈺齊 (9802-TW) 今 (18) 日公布第 1 季自結獲利，稅後純益 9854 萬元，季減 44.7%，年減 62.8%，每股純益為 0.68 元。

鈺齊今年第 1 季合併營收為 21.63 億元，年減 8.25%，毛利率 19.54%，季增 0.3 個百分點，年減 4.8 個百分點，稅後純益為 9854 萬元，季減 44.7%，年減 62.8%，每股純益為 0.68 元。

鈺齊指出，今年首季因人民幣與新台幣升值，造成匯兌評價損失，影響每股純益約 0.48 元，若還原匯兌評價因素，實際每股純益可達 1.16 元。

鈺齊強調，公司功能性貨幣為人民幣，針對非人民幣計價者，需依 IFRS 相關規定進行評價，而集團營收以美元為主，在中國總產值營收比重仍高於 4 成現況下，雖已進行避險策略，但以美元計價之應收帳款及銀行存款等評價部位仍居高不下。

鈺齊今年首季來自越南與柬埔寨等非中國區營收已達 55% 創新高，集團接單能見度維持 3-4 個月，今年春夏接單顯著成長，第 2 季將開始出貨秋冬鞋款，整體出貨表現將自近期季節交替後，逐步邁入出貨高峰，營運表現有機會較第 1 季明顯提升，中長期成長動能趨勢不變。

鈺齊去年營收、獲利同創新高，營收 103.88 億元，稅後純益 8.03 億元，每股純益為 5.65 元，公司董事會日前決議每股擬配現金股利 4.1 元。