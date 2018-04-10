強強聯手！聯強宣布 攜手華為旗下品牌「榮耀」拓市

聯強 (2347) 宣布，與華為 2013 年推出之品牌「榮耀」策略聯盟，3 月底已於華為深圳總部舉行戰略合作簽約儀式。聯強正式成為「榮耀」智慧生活產品的第一個策略合作夥伴，雙方將深化通路合作，推廣「榮耀」旗下系列智慧生活產品。聯強指出，「榮耀」為華為在 2013 年推出的品牌，以追求更快變化來適應移動互聯網時代消費者對高品質與極致體驗的追求。「榮耀」總裁趙明表示，聯強擁有完善的全球通路佈局，多產業領域、多區域市場的經營發展策略，結合「榮耀」持續加大人力資源投入與全方位品牌產品宣傳，「榮耀」將與聯強強強聯手，擴大營運規模，共拓海內外市場。



聯強大陸通路事業營運長呂家輝表示，「榮耀」已與聯強經歷多年的緊密合作，後期聯強將通過完善的通路體系，結合 AI 人工智能的技術創新和發展趨勢，增強開拓中國大陸市級領域業務，為「榮耀」和生態圈合作夥伴間創造良好的合作環境，實現高效的業務發展。



聯強說，與「榮耀」簽署合作協議，不僅代表雙方在「榮耀」業務合作關係上更緊密，也代表聯強在消費產品領域邁向新的里程碑。未來聯強將在智慧生活產品市場持續開拓。



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