【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

盤整出飆股

本土業內操作比外資更狠，拉殺拉殺快！

【盤勢分析】

美股昨日大漲，台股開高後馬上收斂漲幅！主因日 KD 持續死亡交叉，但從內容物來看，很多個股昨日及跌後今又急漲，代表這是標準業內盤，而我們操作依然大換股！相關行情可看 LINE，或是 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權指數雖上漲 37.44 點，但日 KD 還是死亡交叉 (多頭要再加把勁)！而週 KD 目前出現小幅死亡交叉 (週五確定)，不管如何，現階段需積極調整持股

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面需先調整再抓強勢族群，這裡並未出現波段新主流，所以市場的資今仍在亂竄

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，今天持續【換股】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+15 收 520)，5483 中美晶 (+5.5)，6182 合晶 (+0.6)、3532 台勝科，3707 漢磊 (-0.1)、3016 嘉晶 (+0.15)，可觀察日本 SUMCO 股價 (+2.64%)

◎【被動元件】：表現比預期強，仍以 2327 國巨 (高 664 漲停板，再創歷史高) 及 2492 華新科 (+11.5 元，再創波段高) 為指標，2456 奇力新(+10 漲停)、3068 美磊(盤中漲停)、6173 信昌電(+1.1)、3026 禾伸堂(+10.5)、3624 光頡(+1.25)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實(+1.5)、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦(+1.5)、3236 千如、2472 立隆(+2.5)、2478 大毅、5255 美桀(+1.4)，留意法人籌碼，及量價結構，股價短線漲多了，停利點務必設好！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+7.5)、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大 (+6.5)、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 的走勢

◎【工具機及設備股】：2049 上銀 (今高 530 再創歷史高)、6609 龍澤科 (+2.05)、8374 羅昇、6188 廣明、2359 所羅門、1590 亞德客 (+5)、6215 和椿 (+0.7)、1597 直得 (+2.5)、6532 瑞耘 (+0.9)、5434 崇越、5536 聖暉、6613 朋億、3563 牧德等可留意族群性！

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華 (+1.65)、2313 華通、6191 精成科、6141 柏承 (+3.6 漲停板)、3354 律勝、6153 嘉聯益 (+1)、3645 達邁 (+2)、4939 亞電、5480 統盟、5469 瀚宇博、6269 台郡，留意蘋果新機消息！

◎ 部分比特幣概念股：5386 青雲、2465 麗臺、2425 承啟、2399 映泰、3228 金麗科，此族群近期跌很深，今出現反彈急漲，明日留意延續性！