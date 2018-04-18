漢翔將聚焦國機國造、推動智慧製造、整合產業供應鏈三大方向

漢翔 (2634) 今(18)日舉行自辦法說會，由董事長廖榮鑫率經營團隊出席， 廖榮鑫在致詞時表示，未來漢翔公司的重點工作將聚焦三大面向迎接產業的機會與挑戰，一是「國機國造」任務、二是「推動智慧製造」、三是「整合產業供應鏈」。漢翔今年第一季合併營收 62 億元，年增加 5.1%。去年營收 275 億元，營業利益率 10.1% 維持穩定成長，不過受產業環境競爭及美元貶值影響，淨利 17.5 億元，年減 16%，每股盈餘 1.86 元。日前董事會通過每股分派 1.13 元現金股利，尚待股東會通過。



廖榮鑫強調，新式高教機的研製，是「國防自主、國機國造」決心與意志的具體展現，今日距離原型機首飛倒數 804 天 (548 個工作天)，目前均依期程進行；繼第一階段委外於 2017 年 12 月與 48 家國內廠商共同簽約，預定第二階段將於 4 月 24 日辦理，後續組裝、出廠、地面測試、飛試等也將依期程規劃執行。



此外，廖榮鑫也提到漢翔未來發展的三個關鍵要素是人才、爐灶和柴火。人才方面，一年半以來招募超過 700 位航太、電機、機械等各領域的工程師，進行技術經驗的世代傳承；整合包括新式高教機、民機及發動機、航空內裝的供應體系所築起的爐灶；除新式高教機的合約外，漢翔已成功爭取到 B737、A320、A350、B787 等明星機種，以及 CFM56、LEAP、XWB 等暢銷發動機的業務訂單，加上日前在德國漢堡內裝展發表自製符合 16G 規範的經濟艙座椅，都將為未來漢翔的營運添柴火。



展望今年，漢翔總經理林南助指出，在軍用業務方面，F-16A/B 性能提升案的營收將逐步增長，新式高教機的營收貢獻也將更趨明顯，力拼 2019 年 9 月原型機出廠；



民用業務方面，時值各航太大廠新舊機種轉換以及雙商源策略釋出業務機會，漢翔將持續掌握市場脈動，彈性調整產能接單策略；另近年陸續完工的三大能量籌建案，新產能逐漸顯現，除 F16 新建廠房產能已趨滿載，預期 ECMC 及 TACC-19 廠，也將自今年下半年開始，希望第四季能達產能滿載目標。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』