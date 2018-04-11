漢翔參與漢堡飛機內裝展 以自有品牌進軍國際航空座椅產業

漢翔 (2634) 董事長廖榮鑫以航太公會理事長的身分，率團參加 2018 年漢堡飛機內裝展，邀集漢翔、懷霖、員全及開元等 4 家公司以臺灣館名義共同參展。2018 年漢堡飛機內裝展於 4 月 10 日登場，三天展期計有超過 550 家公司或機構參展，為全球規模最大專業的飛機內裝展，展出各類飛機內裝、機上娛樂與服務系統的最新產品，全球各航空公司、相關專業廠商高階主管與專業人士預計超過 16,000 人與會。



看好航空座椅持續成長且供不應求的龐大商機，漢翔以多年在民機製造領域工程設計、生產製造的深厚基礎投入飛機內裝市場。



廖榮鑫表示，此次在漢堡的飛機內裝展中初試啼聲，打出國內航空座椅自有品牌的第一步，冀望成為國際航空座椅的新品牌，為全球航空座椅市場提供新的選擇。廖榮鑫進一步表示，Boeing、Airbus、Bombardier 等國際航太大廠對漢翔公司發展航空座椅都非常期待與重視，此次漢堡飛機內裝展並分別指派負責航空座椅的主管蒞臨漢翔攤位參觀。此外，漢翔也與多家航空公司及飛機改裝公司進行商務洽談，為建立自主座椅品牌積極布局行銷通路並尋找合作夥伴，期望藉由本次參展行銷最新的產品，以尋求初始客戶 (Launch Customer) 為目標。



Boeing 與 Airbus 預測未來 20 年交機量達 35,000 架以上，航空公司平均每 4-8 年會進行改艙更換座椅，預估改艙座椅需求為新飛機的 1.5 倍，預計將有接近 2,000 萬張座椅的需求。2017 年全球商用航空座椅整體市場產值超過 80 億美元，依據市場預測機構 (MarketsandMarkets) 的預測，未來航空座椅市場規模每年將以 14.15% 成長， 2021 年將成長到 169.4 億美元。



漢翔在去年臺北航展時，首度展出航空座椅，這項合作開發案已獲得民航局頒授技術標準件核准書 (TSOA/Technical Standard Order Authorization)，可望於今年下半年獲得美國 FAA 的設計許可 (LODA/Letter of Design Approval)，為國內首宗符合 16G 規範的航空座椅。漢翔此次進軍漢堡飛機內裝展，除展出上述 16G 座椅，推出全新研發商品化的座椅，以輕量化、舒適為主要設計重點，搭配複材椅背、先進的無線充電、平板手機支撐架、搖籃式座椅等功能。國內合作供應鏈包括工研院、車輛中心、燁鋒、拓凱、福基、喬福等。



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