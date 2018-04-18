AI新產品助陣 法人估通嘉今年獲利可望較去年倍增

通嘉 (3588) 主要產品為 AC-DC 晶片，屬於電源管理控制 IC，主要客戶為 Acer、HP、TCL 等。去年公司因佈局新產品因此擴充人員，但因新產品初期效益尚未顯現，因此去年 EPS0.45 元。 不過通嘉於今年元月正式推出通過 USB-IF(開發者論壇)相容性測試的 USB-PD 產品，同時支援高通快充規格 QC4+，並可向下支援高通 Quick Charge 4.0、Quick Charge 2.0 及 Quick Charge 3.0 規格，今年將搶搭 Type-C 滲透率提升潮，搶食 USB-PD 應用在智慧手機、筆電等市場商機，法人預估，通嘉出貨將可望進入高速成長期。



另由於 NB Adaptor 廠將導入 PD 功能，通嘉也推出新方案包含高壓 AC-DC PWM IC、USB PD 晶片及同步整流晶片搶食商機。至於通訊產品主要成長來自於手機 Charger 用 AC-DC 晶片，隨著手機螢幕加大、電池容量加大，快充為未來充電應用趨勢，預估 2018 年滲透率將持續快速成長，亦是通嘉的另一成長動能。



值得一提的是，通嘉更跨足 AI 領域，如應用於智慧家電與機器人的 High power 電源管理 IC，根據 Gartner 預估，2021 年智慧音箱的市場規模將成長到 35 億美元，較 2016 年市場規模僅 7.2 億美元大幅成長 386%。通嘉目前已打入大陸智慧音箱供應鏈中，未來成長幅度甚大。其他新產品還有整合 AC-DC 與 MOSFET 的 Combo 晶片等，都是未來的產業趨勢主流。2018 年在新產品以及新訂單效益發酵下，法人預估通嘉 EPS 可望成長到 1～1.5 元，將較去年大增 100% 以上。



技術面來看，通嘉股價近期連續突破季線、半年線、年線反壓，短線量縮拉回測試年線 28.05 元未破，配合日 KD 開口向上且量增，有利股價持續盤堅走勢。去年 EPS0.45 元，股價最高來到 37.2 元。今年獲利可望倍增，股價站穩 30 元後可望朝去年第四季高點 37.2 元推升。



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