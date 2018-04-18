三大法人賣超33億元 外資續砍鴻海連賣17天續寫今年最長紀錄

台股今 (18) 日終場漲 37.44 點，以 10847 點作收，成交量 1451 億元，合計三大法人賣超 33.29 億元，其中外資及陸資賣超 17.9 億元，投信買超 5.98 億元，自營商賣超 21.37 億元。個股部分，外資連續 17 天賣超鴻海 (2317-TW)，創今年最長紀錄，單日賣超 11149 張，居今日賣超冠軍。

台指期淨部位方面，其中外資加碼多單 3562 口，多單位平倉口數增加到 39898 口，顯示外資仍是偏多看待。

觀察今日外資買賣超情形，外資賣超前 10 大個股，分別為賣超鴻海 11149 張、富邦 VIX 賣超 6916 張、華邦電賣超 5306 張、富邦上証賣超 5238 張、緯創賣超 5174 張、台積電賣超 4555 張、寶成賣超 4217 張、兆豐金賣超 3986 張、廣達賣超 3819 張、TPK-KY 賣超 3647 張。

至於外資買超前 10 大個股則分別為，元大台灣 50 反 1 買超 18918 張、群創買超 15884 張、新光金買超 14117 張、遠百買超 9288 張、中信金買超 6822 張、大同買超 6803 張、南亞科買超 6554 張、聯電買超 6195 張、永豐金買超 6057 張、友達買超 5140 張。

法人表示，外資今天持續賣超台股，賣超持續集中權值股，包含台積電與鴻海等都是調節重心，若從台股量能觀察，今日量能 1451 億較昨日萎縮，顯示投資人面臨上漲行情信心仍不足，整體看來，近期台股受美股變動影響較大，建議投資人應審慎小心，接下來，台股若能帶量站上 11000 點，應有助於支撐台股挑戰前高 11270 點。

投資題材上，法人建議，可留意包括人工智慧、車用電子、雲端伺服器及 3D 感測等仍具長期投資價值。