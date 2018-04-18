〈三合一將合併〉對市場競爭影響非顯著 公平會決議通過

針對太陽能廠新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 的三合一合併案，公平會今 (18) 日決議，此結合案對市場競爭影響應非顯著，有助太陽能產業升級，不禁止其結合，對此，新日光董事長洪傳獻表示，目前仍暫定 10 月 1 日為合併基準日，但不排除時程順利的話，有機會提前 1 至 2 周合併。

公平會今日決議不禁止三合一合併案，公平會表示，新日光、昱晶與昇陽科結合後參與的太陽能電池銷售量雖有增加，但與全球其他同業市占率差距並不大，市場競爭仍屬激烈，而太陽能模組部分，結合後市占率增加有限，且不乏有相當規模的國內外業者參與競爭，對市場之影響尚屬輕微。

公平會指出，國內太陽能光電業者 9 成以上產能均為出口，而台灣尚非太陽能電池主要需求市場，定價仍受全球市場拘束，且在國內市場，也受制於下游業者可能轉單，無法單方任意調高價格，認為此結合案對市場競爭影響應非顯著。

公平會認為，國內太陽能產能受限於經濟規模，多集中在太陽能電池製造，結合後的存續公司將具更高籌資能力，投入技術研發與創新，發展自有的模組品牌，加上政策驅動下，可望協助太陽能產業升級，對整體經濟發展有利，因此不禁止其結合。

三合一合併案先前已分別於 2 月、3 月通過德國與中國反壟斷申請，3 家公司日前也於股臨會上通過合併案，今日再傳出通過公平會審查的好消息。

洪傳獻表示，已向交易所與金管會提出一般程序申請，目前仍暫定合併基準日為 10 月 1 日，也努力希望能提前，有機會提前 1 至 2 周完成三合一合併程序。

關於美國設廠進度部分，洪傳獻指出，赴美國看場地進行評估的團隊已返台，近期內部會討論將以何種方式取得當地產能，5 月前結果就可望出爐。