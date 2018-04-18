中國放鬆汽車業外資持股限制 特斯拉將受惠 本地汽車類股大跌

中國政府周二表示，外國汽車製造商可逐漸獲准，取得中國子公司 50% 以上的股權，象徵政策的重大改變。影響所及，中國 A 股汽車股全線大跌，港股 3 大合資車企也重挫逾 9% 以上。

中國國家發改會 17 日指出，將分階段取消汽車業股比限制，過渡期為 5 年，5 年後將取消全部汽車業的股比限制。

股比限制開放的順序為：2018 年開放新能源汽車業、2020 年取消商用汽車限制，至 2022 年，取消私人汽車限制。此外，還會自 2018 年開始取消航空製造業的外資股比限制。

目前，所有外資企業在中國經營，都需要與一家中國企業建立各佔一半股份的合資企業。

習近平上周在博鰲亞洲論壇才做出承諾，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。還強調，「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」。一周內，政府就公布汽車業開放時間表。

《紐約時報》指出，新宣布的最大直接贏家將是特斯拉 (Tesla)。特斯拉過去一直抱怨，尋求合資會造成技術外流，他們想進軍上海，但更好地掌控自己的技術，並保留所有利潤。

Automotive Foresight 董事總經理 Yale Zhang 說，特斯拉現在已經不需要跟任何一方談判，但不利的是，他們必須獨自投入 100% 的資金。另一方面，這也代表特斯拉要獨自處理當地政治、勞工等問題，這是外資公司的弱點。

《彭博》報導指出，目前在華的車廠不太可能很快拋棄合作伙伴，一方面是買斷股權的價格非常高，此外，有合資公司，更助於適應本地習俗和政治環境。

研究機構 LMC Automotive 的預測業務高級副總裁 Jeff Schuster 表示，外資車廠不見得每個都想和中國公司拆夥，如此做的工作負擔很大，也可能對合作夥伴發出錯誤信號。

不過開放汽車業仍給當地企業帶來股價的重大壓力。在上交所上市的廣汽集團大幅低開後一路向下，觸及跌停板。港股則以北京汽車為首下挫，北京汽車一度跌逾 15%，正通汽車、華晨中國盤中均見 9% 以上跌幅。