白宮經濟顧問庫德洛：美國重回TPP「心動大於行動」

摘要：白宮經濟顧問庫德洛今日表示，目前，美國加入 TPP 更多地是一種「想法而非政策」。他表示，就重新加入 TPP 一事，美國正處於「進行任何討論的初步階段（pre-preliminary stages）」。庫德洛說，美國希望與日本達成雙邊的自由貿易協議，對日本進行鋼鐵和鋁關稅豁免將是雙方談判的核心議程。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）今日表示，目前，美國加入 TPP（跨太平洋夥伴關係協定）更多地是一種「想法而非政策」。這降低了外界對美國重返 TPP 的期待。

周二，Kudlow 在發布會上表示，就重新加入 TPP 一事，美國正處於「進行任何討論的初步階段（pre-preliminary stages）」。本周三，美國總統川普將與日本首相安倍晉三會晤，TPP 或是雙方對話的重要議題。

Kudlow 說，美國希望與日本達成一項雙邊的自由貿易協議，對日本進行鋼鐵和鋁關稅豁免將是雙方討論的一個核心議程。

川普上周表示，他已經委任 Kudlow 和美國貿易談判代表 Robert Lighthizer 重新審視加入 TPP 的可能。而就在去年 1 月，川普執意簽署行政令讓美國退出了 TPP。

在美股 1929 年崩盤之後的次年，時任總統胡佛開始大規模提高關稅，試圖創造國內就業、刺激國內需求，從而引發貿易夥伴國採取報復性措施，最終導致美國進出口額雙雙驟降 50% 以上，失業率攀升。

川普近日在推特中表示：「協議的條件必須顯著好於歐巴馬時期的條件，這樣美國才會加入 TPP。在 TPP 的 11 個國家中，我們已經與 6 個國家簽署了雙邊協議。我們正在和這些國家中最大的一個——日本——進行談判。日本在貿易上多年來強烈打擊我們。」

在川普眼中，日本始終是一個在對美貿易中搭便車占便宜的角色。不過現實是，過去十年美國對日貿易逆差累計下降了近 20％，2017 年已回落至 697 億美元的規模。對日貿易逆差目前占到美國貿易逆差總額的 8.6％，而 20 年前這一比例高達 30％。

事實上，在美國退出後，TPP 其餘的 11 個成員國繼續推進，並於今年 3 月在智利簽署「改進版」協定，名為「跨太平洋夥伴全面及進步協定」（CPTPP）。這 11 個國家包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。他們的 GDP 總和占了全世界 GDP 的 13.5% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』