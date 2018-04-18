美國宣布對中國產鋼製輪轂產品發起「雙反」調查

摘要：據人民日報，美國商務部宣布，對產自中國的鋼製輪轂產品發起反傾銷和反補貼調查。當天，美商務部還初裁從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為。

美國商務部部長羅斯 17 日宣布，對產自中國的鋼製輪轂產品發起反傾銷和反補貼調查 (即「雙反」調查)。當天，美商務部還初裁從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為。

商務部在聲明中稱，中國產品的傾銷幅度介於 12.1-231.7% 之間不等，涉及 56 項補貼計劃。美國商務部將快速行動，對相關事實進行全面、公平的評估，確保美國企業和工人擁有公平競爭的機會。

根據美方貿易救濟程序，另一家機構美國國際貿易委員會將於 5 月 11 日前後初裁從中國進口的鋼製輪轂產品是否對美國相關產業造成實質性損害。如果該委員會做出肯定性初裁，商務部將繼續「雙反」調查，並計劃於 6 月 20 日和 9 月 4 日分別做出反補貼和反傾銷初裁。

美國商務部數據顯示，2017 年美國從中國進口的鋼製輪轂產品金額約為 3.88 億美元。

發起這次「雙反」調查是為了回應 Accuride Corporation 和 Maxion WheelsAkron 兩家美國公司於 3 月 27 日發起的申訴。

此外，羅斯同日還在另一份聲明中稱，美商務部初裁認定從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為，補貼幅度為 31.2% 至 113.3%。

美商務部去年 11 月 28 日發布公告稱，對自中國進口的通用鋁合金板自主發起「雙反」調查。這是 25 年來美商務部首次非基於國內產業申請，而是自主發起的貿易救濟調查。

鑒於 17 日的初裁結果，美商務部將通知美國海關對從中國進口的通用鋁合金板徵收相應保證金。美商務部計劃於 8 月 30 日就針對上述產品的反補貼調查做出終裁，如果美國國際貿易委員會在 10 月 15 日也做出肯定性終裁，美國將正式對上述產品徵收反補貼關稅。

中國商務部多次表示，希望美國政府恪守反對貿易保護主義承諾，共同維護自由、開放、公正的國際貿易環境，以更加理性的方法妥善處理貿易摩擦。

『新聞來源／華爾街見聞』