澳洲宣布針對中國「鐵路鋼製輪圈」啟動雙反調查

週三 (18 日) 午間，澳洲反傾銷委員會也發布公告，宣布對中國、法國生產的「鐵路鋼製輪圈」，啟動雙反調查；此前一日 (17 日) 美國商務部才剛對中國的鋼製輪圈啟動雙反調查。

澳洲反傾銷委員會表示，此案主要是回應澳洲公司 Commonwealth Steel Compan 之申請，特別針對鍛鋼和軋鋼所製、高硬度直徑 966mm-970mm 的「鐵路鋼製輪圈」進行調查。

前一日週二 (17 日) 美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross) 才剛宣布，將對中國生產的鋼製輪圈，啟動雙反調查 (反傾銷和反補貼調查)，並且美國商務部亦初步裁定，中國進口至美國的的通用鋁合金板，存在著補貼行為。

美國商務部週二 (17 日) 指出，美方發起這次「雙反」調查，主要是因為 Accuride Corporation 和 Maxion WheelsAkron 兩家美國公司於 3 月 27 日向美商務部申訴，故啟動調查。

據美國商務部初估，上述產品的傾銷幅度約介於 12.1% 至 231.7% 之間，共涉及 56 項補貼計劃。美商務部長羅斯對此強調，美方將會快速展開調查行動，以維護美國工人享有公平的競爭機會。