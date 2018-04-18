出口禁令或致中興手機失去安卓牌照？公司回應：很難預估結果

摘要：當被問到中興通訊未來是否有可能無法再使用安卓操作系統時，中興人士表示，正在就此事與美國政府部門溝通，希望能降低這個事件的影響，但目前很難去預估該事件的結果。

本周二，受到美國商務部發布的未來七年出口禁令的影響，中國智慧型手機製造商中興通訊的困境進一步加劇——除了可能削減其銷售外，來自美國的出口禁令還可能讓中興通訊無法在其設備中使用谷歌的安卓操作系統。

台北時間本周一（4 月 16 日）晚間，美國商務部發布對中興通訊的出口禁令，直到 2025 年 3 月 13 日，美國公司將被禁止向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術。

另據路透社援引消息人士的最新報導，中興通訊和谷歌母公司 Alphabet 一直在討論該禁令對二者的影響，但截至當地時間周二上午，兩家公司仍未就中興通訊使用安卓系統做出決定。

4 月 18 日上午，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中興通訊，公司董秘辦人士告訴記者，他並不清楚中興是否在與谷歌進行討論，但可以確定的是公司目前是在與美國政府部門來解決這個事件；至於中興有沒有與哪家公司單獨進行談判，或者是談判進展，該人士也表示完全不了解。

當記者問到中興通訊未來是否有可能無法再使用安卓操作系統時，該人士表示，公司在就這個事情與美國政府部門溝通，希望能降低這個事件的影響，但目前很難去預估該事件的結果。

資料顯示，中興手機的市場主要是在歐美，海外市場出貨占比約 7 成，其中美國市場占比最高。根據 Gartner 公布的數據，2017 年中興智慧型手機全球出貨量有 4300 萬台，相比上一年大幅下滑 17.3%。

『新聞來源／華爾街見聞』