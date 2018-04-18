〈永達理保經展望〉業務員平均年薪人民幣24.7萬元 高於大陸同業5-6倍

永達保經西進有成，參股 24.9% 的大陸永達理保經在大陸市場占有一席之地，集團董事長吳文永表示，永達理經營已展現成效，業務同仁去 (2017) 年平均年薪是人民幣 24.7 萬元 (折合新台幣約 116 萬元)，高於大陸同業平均年薪 5-6 倍，連大陸醫生、碩博士等都想加入。

吳文永表示，大陸人多、錢多，投保率卻很低，有很大的潛在發展空間，在人員方面，永達理目標今年要倍增，MDRT 要從去 (2017) 年底的 1247 人增加至 3000 人，力拚躋身全球第五名；主管人力要有 1 萬 3500 人，亦較今年的 6005 人倍增。

談到 MDRT，全世界平均是 1000 名保險業務員只有 2 位 MDRT，大陸平均 1600 名業務員只有 1 位 MDRT，而永達理則是平均 1000 名業務員有 308 名 MDRT。

吳文永表示，永達理的業務同仁去年平均年薪是人民幣 24.7 萬元，高於大陸同業平均年薪 5-6 倍；若做到部主管 (相當於台灣處經理級) 去年平均年薪達 151 萬元 (折合新台幣約 700 萬元)，若做到業務總監 (相當於台灣協理級) 去年平均年薪則達 561 萬元 (折合新台幣約 2600 萬元)。

高薪資成為誘因，不僅連大陸醫生、碩博士等都想加入，永達理保經浙江分公司業務總經理洪秀珍就表示，浙江分公司就是全永達理平均學歷最高據點，大學、碩博士生業務員占比高達 6 成。

不只如此，就連台灣永達保經的主管，也想到大陸永達理發展。但台灣人要到永達理不是想去就能去，吳文永表示，必須要連續 2 年為 MDRT 會員，還要有講課能力，才能到大陸帶兵。

此外，永達理保經昨天在中國大陸蘇州舉行 2018 業務大會，共表揚 1230 位 MDRT 績優人員、1630 人次達成獎勵資格，共發出人民幣 2580 萬元獎金、10 輛汽車、30 部手機、60 部電視等獎項。